اتفاقية بين الهيئة العربية للمسرح وهيئة الثقافة في البحرين باقامة مهرجان وطني

الهيئة العربية للمسرح و هيئة البحرين للثقافة و الآثار يتفقان على:

تنظيم مهرجان وطني للمسرح اللبحريني في أبيل 2019.

هلا بنت محمد آل خليفة : مستعدون لكل أنواع التعاون مع الهيئة العربية للمسرح.

اسماعيل عبد الله : الهيئة ستنفذ بالتعاون مع البحرين برامج هامة ومؤثرة.

المصدر : إعلام الهيئة العربية للمسرح

عقد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الأستاذ اسماعيل عبد الله اجتماع عمل مع مديرة هيئة البحرين للثقافة و الآثار، سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، و ذلك صبيحة يوم الثلاثاء التاسع من أكتوبر 2018، حيث بحث معها أوجه التعاون المستقبلي في عديد من المشاريع المسرحية.

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله قدم شرحاً مفصلاً لتوجهات الهيئة و مشاريعها الاستراتيجية المختلفة و خاصة في ما يتعلق بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتنظيم مهرجانات وطنية في الدول العربية التي لا تنظم مثل هذه المهرجانات، مؤكداً على أن صاحب السمو يكن للمسرح و الثقافة في البحرين كل الاحترام، كما أثنى الأمين العام على طبيعة الاتصالات التي تمت بين الفرق البحرينية و الهيئة العربية للمسرح.

سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، رحبت بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الاعلى للهيئة العربية للمسرح، و الرامية إلى تفعيل تنظيم مهرجانات وطنية للمسرح في مختلف الدول العربية، مؤكدة استعداد البحرين للعمل على تنظيم مهرجان وطني للمسرح البحريني في أبريل 2019، حيث ستأمر بتشكيل اللجنة العليا في أقرب وقت ليبدأ العمل و التحضيرات من خلال أنظمة خاصة بهذا المهرجان الذي سيشكل رافعة للمنتوج المسرحي في البحرين، كما رحبت بالتعاون مع الهيئة في عديد المشاريع خلال عام 2019، خاصة فيما يتعلق بالتوثيق و بتنظيم ندوة (نقد التجربة – همزة وصل . المسرح البحريني)، و كذلك بعث مركز للفنون الأدائية في البحرين.

الأمين العام اسماعيل عبد الله اكد على غثر الاجتماع، أنه متفاؤل بأن الهيئة سوف تنفذ بالتعاون مع تالبحرين برامج هامة ومؤثرة.

هذا و قد تناول المجتمعون العديد من أفكار التعاون، و تم وضع جدول زمني للبدء في وضع الخطط و آليات التنفيذ.

هذا و قد حضر هذا اللقاء مسؤول النشر و الإعلام في الهيئة العربية للمسرح، و السيدة عايشة السادة و عدد من كوادر إدارة في هيئة البحرين للثقافة و الآثار، و كذلك ممثلون عن الفرق االمسرحية البحرينية و رئيس اتحاد الجمعيات المسرحية في البحرين يعقوب يوسف.