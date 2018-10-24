اراس حبيب يعلن موقفا من التصويت على حكومة عبدالمهدي

اعلن القيادي في ائتلاف نصر اراس حبيب رفضه التصويت السري على حكومة عبدالمهدي المقرر تقديمها بجلسة نيابية تعقد مساء اليوم.

وقال حبيب في بيان، “مع قرب موعد تقديم التشكيلة الوزارية الجديدة وشروع مجلس النواب لأخذ دورهِ الدستوري في التشريع والمُساءلة وتمثيل إرادة أبناء الشعب من خلال الإرادة الحُرة والموقف الصريح، يقف نواب الشعب أمام مُفترق طرق وموقف تأريخي لإثبات جدارتهم في تمثيل أبنائهم وصدق وعودهم ورجاحة قراراتهم بعيداً عن التخندُقات الخفية والإصطفافات المصلحية التي طعنت بالشخصية المعنوية لمجلس النواب وصادرت دوره وتأثيره وسمعته على إمتداد الدورات السابقة”.

واضاف “إنني إذ أعتبرُ إن إعتماد آلية التصويت السري في جلسة تقديم الحكومة وسائر تشريعات وقرارات مجلس النواب، سُنة سيئة، وطريق للإلتفاف على إرادة الشارع ومصالحه العليا، ومخالفة لجوهر المسؤولية النيابية في تمثيل الناخبين بكل صدق ووضوح”.

وقال “ونحن على أعتاب أربعينية سيّد المواقف الشجاعة والواضحة، الإمام الحُسين، فإنني أدعو عموم القوى السياسية الوطنية الممثلة في مجلس النواب لإتخاذ موقف موحد تجاه آليات التصويت والأخذ بتطلعات وآماني الشارع العراقي تجاه أدوار ونتاجات ممثليه في مجلس النواب”.