استحداث ناحية في محافظة عراقية الاولى من نوعها منذ الثمانينيات

قررت وزارة التخطيط استحداث ناحية جديدة ضمن محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي ان الوزارة وافقت على استحداث ناحية النهرين (الحردانية) ضمن قضاء الضلوعية التابع لمحافظة صلاح الدين.

وبين مبينا ان هذه الناحية تعد اول ناحية تُستحدث في محافظة صلاح الدين منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد سبق لوزارة التخطيط ان استحدثت مؤخرا ثلاثة اقضية جديدة في المحافظة هي العلم والضلوعية وامرلي.

واشار الهنداوي، الى ان دائرة التنمية الاقليمية والمكانية في الوزارة تولت دراسة الطلب المقدم من قبل محافظة صلاح الدين، فوجدت ان استحداث الناحية ينسجم والمعايير والضوابط التخطيطية التي تشمل عدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة والحدود والتقسيمات الادارية والمناطق الريفية ( المقاطعات والقرى).

واوضح الهنداوي، ان ناحية النهرين (الحردانية) المستحدثة تبعد بمسافة ٦ كيلو متر عن مركز قضاء الضلوعية بحدودها الادارية، مبينا ان الناحية يحدها من الغرب قضاء الضلوعية وقضاء الخالص من الشرق، وشمالا يحدها قضاءي الدور وسامراء، وجنوبا قضاء بلد، فيما تتكون الناحية من المقاطعات (٢٧ البوفراج ، ٢٩ عابرية وام شعيفة ، ٣٩ السديرات ، ٣٢ الضباعي والمسطاح ، ٣٨ تلول الشكر ، ٣٠ حيالة وجزر ، ٤٠ ،كرية ، ابو حمامة ،٤٠ المرات ، ٣٩ الشيخ محمد ، ٤١ عيثة الوليد ، ٤١ ابو حليچ).

واضاف ان ناحية النهرين (الحردانية) المستحدثة ضمن قضاء الضلوعية ومركزها قرية الحردانية أُدخلت ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق تحت الرمز (٢٧١١٢).