الأهلي المصري يتخطى وفاق سطيف ويضرب موعداً مع الترجي في نهائي الأبطال

نجح النادي الأهلي المصري في الصعود للدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي عقبة وفاق سطيف في الدور نصف النهائي، رغم الخسارة من وفاق سطيف في مباراة الإياب على ملعب 8 مايو بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك بعد فوز الفريق الأحمر ذهاباً في القاهرة بهدفين مقابل لا شيء.

أحرز هدف الأهلي وليد سليمان في الدقيقة 61، وتعادل وفاق سطيف في الدقيقة 67، ومن خطأ لسعد سمير في الدقيقة 71 خطف الوفاق الكرة ونجح في إحراز هدف الفوز بالمباراة، ويواجه الأهلي بعد صعوده الترجي في الدور النهائي، بعد تخطي الأخير عقبة أول أغسطس الأنجولي.