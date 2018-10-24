الاتحاد الاوربي: نتائج انتخابات برلمان الاقليم اطار قانوني لكوردستان قوي ومستقر

اعلن الاتحاد الوربي، اليوم الثلاثاء، ان نتائج الا نتخابات البرلمانية في كوردستان ستصبح اطارا قانونيا لكوردستان قوي ومستقر، مشيرا الى مساع الاتحاد الاوربي لمساعدة اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لمجلس امن اقليم كوردستان ان مستشار المجلس مسرور بارزاني استقبل اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الاوربي في العراق رامون بلاكوا.

واشار البيان الى انه فضلا عن مناقشة مساعي وخطوات تشكيل التشكيلة الوزارية الجديدة في العراق والتطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، تباحث الجانبان عن العلاقات بين اقليم كوردستان والاتحاد الاوربي والانتخابات الاخيرة في الاقليم.

وفيما يخص الانباء عن تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد اشار بارزاني الى انهم يدعمون خطوات عادل عبد المهدي، لافتا الى ان الحوارات مستمرة على اساس المشاركة المتساوية بين المكونات الرئيسة ويجل ان يكون لكوردستان دور المشاركة الحقيقية في القرارات السياسية والعسكرية والامنية.

وفي قسم اخر من اللقاء تطرق الجانبان الى دور الدستور في حل المشكلات وخصوصا بشأن المناطق المتنازع عليها، وبهذا الصدد اعلن بارزاني ان المادة 149 هي مفتاح حل المشكلات بين بغداد واربيل، مبينا ان ان هذا الحل سيكون اساسا لحل المشكلات العالقة مثل قانون النفط والغاز وميزانية البيشمركة.

وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان قال مسرور بارزاني انهم يرغبون بتشكيل حكومة قوية على اساس نتائج الانتخابات.

واشار البيان الى ان سفير الاتحاد الاوربي من جهته هنأ بنجاح القيام باجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان واعلن ان نتائجها ستصبح اطارا قانونيا لكوردستان قوي ومستقر، مشيرا الى مساع الاتحاد الاوربي لمساعدة اقليم كوردستان.

ونوه الى ان الاتحاد الاوربي يواصل حواراته من اجل مساعدة اقليم كوردستان في جانب الاصلاح واعادة تنظيم القوات العسكرية والامنية في اقليم كوردستان.