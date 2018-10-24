البرلمان يبدأ جلسة التصويت على حكومة عبدالمهدي

بدأ البرلمان العراقي جلسته مساء اليوم الاربعاء للتصويت على تشكيلة حكومية جديدة يرأسها عادل عبدالمهدي.

ورأس الجلسة محمد الحلبوسي، وحضرها 220 نائبا، ورئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي، إضافة الى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الاعلى، وممثلون دبلوماسيون.

ويخطط أكثر من 100 نائب لمنع مرور تشكيلة عادل عبدالمهدي في البرلمان، باستخدام سلاح “التصويت السري”.

ويشكّل التصويت السرّي قلقًا لدى زعماء الكتل السياسية وقادة الأحزاب، وذلك لعدم معرفتهم بطبيعة تصويت نوابهم، واختياراتهم، وهو ما يضعهم في حرج أمام زعماء الكتل الأخرى، في حال إبرام اتفاقيات أو تفاهمات بشأن المناصب.

ويبدو ان عبدالمهدي سيقدم ترشيحات ل16 وزيرا بسبب عدم حسم بقية الترشيحات.