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البرلمان يرجئ جلسته نصف ساعة بعد انسحاب نواب الاصلاح

قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي مساء يوم الاربعاء تأجيل الجلسة المخصصة للتصويت على التشكيلة الحكومية نصف ساعة للمداولة مع رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.

وقال مصدر نيابي ان رئيس البرلمان قرر تأجيل الجلسة نصف ساعة للمداولة مع عبد المهدي حول اسماء الوزراء المرشحين.

واضاف المصدر ان كتلة الاصلاح انسحبت من الجلسة بعد اعتراضها على المرشحين لمنصبي وزارة الداخلية والدفاع.

وتابع المصدر ان اغلب الكتل طالبت بتأجيل الجلسة لرغبتهم بعرض اسماء الوزراء على المساءلة والعدالة والنزاهة والادلة الجنائية ثم التصويت عليهم.

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