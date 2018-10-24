الجماعة الاسلامية تطعن بنتائج انتخابات الاقليم وتؤجل قرار المشاركة بالحكومة

اتهمت الجماعة الاسلامية الكوردستاني يوم الثلاثاء الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بـ”التزوير والتلاعب” بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في اقليم كوردستان نهاية ايلول الماضي، فيما اعلنت عن تقديم الطعن بالنتائج، اجلت مسألة المشاركة في حكومة الاقليم المقبلة من عدمها الى وقت اخر.

وقال المتحدث باسم الجماعة ريبوار حمد في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للمجلس القيادي لحزبه في اربيل العاصمة، ان “مجلس قيادة الجماعة الاسلامية الكوردستانية يدين التلاعب الذي قام به حزبا السلطة، وتزويرهما لآلاف الاصوات بنما لم تتخذ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان اي جراء للحد من التزوير والتلاعب”.

واضاف ان “المجلس قيادة الجماعة يرفض نتائج الانتخابات، وقرر الطعن بها، مردفا بالقول ان المجلس قرر ايضا رفع دعوى قضائية ضد مفوضية انتخابات كوردستان حيال ما شهدته الانتخابات من تزوير وتلاعب”.

وتابع حمد انه بشأن تشكيل حكومة جديدة في اقليم كوردستان فان المجلس يرغب بان تشكل حكومة تقدم الخدمات للمواطنين وتنهي الادخار الاجباري لرواتب الموظفين، وتكافح الفساد المالي والاداري وتهيئ للشفافية في الادارة بالدوائر والمؤسسات الحكومية”.

و نوه الى ان “الجماعة الاسلامية ستعلن عن موقفها من المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة في اقليم كوردستان في الوقت المناسب”، مؤكدا ان “القوى السياسية الفائزة في الانتخابات ستبدأ المحادثات بتشكيل الحكومة”.