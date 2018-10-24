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الحجامي يستمع الى العشرات من طلبات المواطنين خلال المقابلات المباشرة معهم ويأمر بانجاز هذه الطلبات

أجرى مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) من خلال اليوم المخصص لمقابلة المواطنين و الموظفين من جميع المؤسسات الصحية التابعة للدائرة للاستماع الى مشاكلهم و احتياجاتهم و طلباتهم من اجل حل و تذليل هذه المشاكل و المعوقات و التوجيه بعدم تعطيل أي معاملة او طلب و انجاز هذه الطلبات بالسرعة المطلوبة بغية القضاء على الروتين و تجنب حصول المعاناة للمواطنين جراء المراجعة حيث بلغ اعداد المراجعين اكثر من (100) مراجع

علما ان المدير العام خصص يوم الثلاثاء من كل اسبوع لمقابلة المواطنين و الموظفين و هذا الموعد اتبعته الدائرة للارتقاء في تقديم الخدمات للمواطنين و كذلك من اجل رفع الحاجز بين المواطن و المسؤول لتقديم مطالبه بصورة مباشرة للمدير العام .

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