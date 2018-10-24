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الحلبوسي يعترض على مفردة ببرنامج عبدالمهدي الحكومي ويدعو لتغييرها

ابدى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اعتراضه على كلمة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قال فيها ان هناك فوضى في التشريعات وطلب منه استبدالها‎.
وقال مصدر نيابي ان عبدالمهدي انهى عرض برنامج الحكومي على البرلمان، إلا ان البرلمان سلم رئيس الوزراء ملاحظات اللجنة البرلمانية المشكلة من البرلمان حول المنهاج الحكومي.
وبين ان الرئيس الحلبوسي تحفظ من جهته على كلمة فوضى تشريعية في المنهاج الحكومي ويطالب بتعديلها.

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