العبادي يتحدث عن صراعات على مناصب ويؤكد: ساهمنا في انتقال سلس للسلطة

أكد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، الثلاثاء، أنه ساهم بانتقال سلس للسلطة، من دون أي صراع على منصب رئيس الحكومة.

وقال العبادي، خلال مؤتمره الأسبوعي الذي عقده في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد، “ساهمنا بانتقال سلس للسلطة دون صراع على منصب رئيس الورزاء”، مبيناً أن “الأمر انتقل من حكومة الى حكومة بشكل هادئ وهو ما يعطي رسالة طمأنة للشركات الاستثمارية ويساهم في الحفاظ على المنجزات الأمنية”.

وأضاف “نسمع عن صراعات وطعون تقدم على المناصب هنا وهناك، لكن لم يحدث أي من ذلك بشأن أعلى سلطة تنفيذية في البلاد وهي رئاسة الوزراء”.

وكان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، قد أعلن الثلاثاء (16 تشرين الأول 2018)، توجيه وزرائه بتسليم حقائبهم كاملة إلى الحكومة المقبلة، فيما أكد أن حكومته الحالية تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية.