الفريق ياور: استخدام بغداد القوة العسكرية ضد البيشمركة مخالف للقانون

اكد الامين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان الفريق جبار ياور يوم الثلاثاء ان استخدام بغداد للقوة العسكرية ضد قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد مخالف للقانون والدستور العراقي الدائم.

وقال الفريق ياور في كملة له خلال ملتقى ميري- الشرق الاوسط في اربيل العاصمة، ان هناك اشكالات بالعلاقات خاصة من الناحية المالية، والسلطات الممنوحة للاقليم، والعلاقات الخارجية، ومسألة قوات البيشمركة اصبحت خلافا سياسيا بين اربيل وبغداد، مشيرا الى ان تلك الخلافات كانت عاملا للمشاكل السياسية بين الجانبين

وضرب مثالا على انعكاس تلك المشاكل على المناطق المتنازع عليها قائلا ان الحكومة العراقية تصرفت خلال المادة التاسعة من الدستور في تلك المناطق واستقدمت قوات “كبيرة” بغير وجه حق فيها ولم تشرك اقليم كوردستان في ادارتها فضلا عن استخدام القوة العسرية ضد قوات البيشمركة.