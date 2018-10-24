(( القطاع الصحي في العاصمة … بين الواقع والطموح ))

ضمن السعي الحثيث لهيئة إستثمار بغداد من أجل تقديم خدمات ورعاية طبية وعلاجية بأحدث التقنيات والأجهزة وعلى أيدي أمهر الملاكات الطبية، أولت هيئة إستثمار بغداد برعاية رئيسها المهندس شاكر الزاملي إهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي وعملت على تقديم الدعم والإسناد الى جميع المستثمرين في هذا القطاع وفق قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل ، حيث أجازت أكثر من (16) مشروع إستثماري بين منجز و قيد الإنجاز وبكافة الإختصاصات .

فقد بات هذا القطاع على موعد مع مشاريع ضخمة بإمكانيات كبيرة وفرص عملاقة ذات أبعاد تنموية تلبي أهداف وطموحات جميع طالبي الرعاية الصحية .

وقد أصبحت هذه المشاريع بوابات جديدة ونقلة نوعية مهمة في هذا القطاع ، وكأي مجال إستثماري آخر ستساعد هذه المشاريعُ الصحيةُ الدولةَ في تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم بمراعاتها لمعايير الجودة العالية بالخدمات المقدمة فيها ، حيث تأتي المشاريع الصحية الإستثمارية محاولة للوصول الى الخدمات والرعاية المقدمة في الدول الأخرى لتخفيف معاناة المرضى والتقليل من تكاليف وأعباء السفر فضلاً عن حفاظها على الكفاءات الموجودة و جذب الكفاءات التي هاجرت خارج البلاد .

ومن هذه المشاريع على سبيل المثال لا الحصر : المستشفى العالمي للجراحات التخصصية في شارع فلسطين الذي يعد صرح طبي كبير يعنى بشتى الإختصاصات الطبية منها جراحة الجملة العصبية والنسائية والتوليد وجراحة القلب والعيون والجراحات التجميلية وفيه أجهزة سونار ورنين ومفراس حديثة جداً فضلاً عن أجهزة الفحص عن الأمراض السرطانية ومستشفى القمة الجراحي التخصصي في العطيفية الذي يضم أقسام الجراحة العامة وجراحة الجملة العصبية وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والعيون ومستشفى المسرة ايضاً في العطيفية الذي يقدم خدمات صحية في كافة التخصصات الباطنية والجراحية العامة والدقيقة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والكسور والعظام وأمراض الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب .

كذلك مستشفى الأندلس الأهلي الذي سيقدم مستقبلاً خدمات طبية متميزة بمستوى المراكز العالمية في معالجة مرضى السرطان والكشف المبكر عنه ومستشفى بغداد الأهلي في البتاوين ومستشفى الكفاءات الطبية في الحارثية والمستشفى العراقي الألماني في الجادرية وغيرها من المشاريع التي أثبتت جدارتها وجودتها من خلال ما قدمته للمرضى خلال مدة وجيزة .

تحيات

علاقات وإعلام هيئة إستثمار بغداد