(المديرية العامة للمناهج) بؤرة الفساد بوزارة التربية (الفساد باعادة التاليف..موظفين يؤلفون مناهج)؟

عادل عبد المهدي لن يكتب له النجاح الا اذا صحح النظام التعليمي والتربوي بالعراق.. وان يدرك ما يجري من تلاعب بعقول الطلبة.. والارهاق الذي يصيب العوائل العراقية من جراء ذلك.. فنحن نتكلم عن شريحة تضم ملايين من الطلبة.. فيجب فتح (ملف المديرية العامة للمناهج) وتشكيل لجان تحقيقية ومحاكم.. وهذا ما سوف يكون عاجلا ام اجلا..

فنظرا لعملنا بمجال التربية والتعليم لعشرات السنين.. ولقربنا المتعمد من قبلنا.. من احد الوكلاء .. واطلاعنا على ما يجري.. ومراجعتنا للوزارات ومنها وزارة التربية.. ادركنا تفاصيل صادمة.. تبين القرارات الارتجالية السخيفة بكل معنى الكلمة.. مثلا زيارة احد الوكلاء لسلطنة عمان.. التي تتبع نظام (الاحيائي والتطبيقي) ليعود هذا الوكيل غير مدرك للبنى التحتية التعليمية والاسس لاي نظام تعليمي.. وخطورة التغيير المفاجئ.. وهل فعلا العراق يحتاج لهذا النظام ..

نجد هذا الوكيل يطالب بتطبيق الاحيائي والتطبيقي.. بدل (العلمي والادبي).. وما خفي من هدف هو (تغيير المناهج) اي (تأليف جديد).. لجني ارباح مهولة لمافيات العقود الخاصة بالمناقصات لطباعة الكتب المدرسية.. بعشرات المليارات .. من الاموال.. والتي نجد المسؤولين الكبار في وزارة التربية متورطين فيها.. ومصادر تشير بان بعضهم لديه مطابع بلبنان تاخذ قسم من عقود الطبع.. للكتب المدرسية.. ولا يمرر كل ذلك الا عبر (المديرية العامة للمناهج) .. بؤرة كل مصيبة تحل على عوائل الطلبة.. التي تثقل بهذه اللامناهج.. (حيث تمرر اعادة التاليف والتنقيح والتدقيق والاشراف) وكل من هذه المصطلحات الاربعة عبارة عن اموال ضخمة تعود (لمن يوكلون بالتاليف).. ويا ليت من يوكلون بذلك اصلا مؤلفين .. فواحدهم لم يكتب بحياته (مقالة) ولا نقول (كتاب او كُتيب) لان هذه اكبر من طاقتهم اصلا.

واليوم الكارثة يطالب ايضا بقرار ارتجالي سخيف اخر.. (بالغاء نظام الاحيائي والتطبيق).. والعودة لنظام (العلمي والادبي).. وهذا ايضا يعني (مليارات سوف تذهب بجيوب الفاسدين تحت مسمى اعادة تاليف وعقود مناقصة طبع كتب)..

فصدقوني لا يوجد اي مقياس علمي يقاس عليه من يوكل بالتاليف.. بعد عام 2003.. (ولا توضع اي شروط) مثلا.. لم يوضع شرط (ان يكون لديه مؤلفات خلال مسيرته العلمية).. اي مارس التأليف خلال مسيرته المهنية.. ولم يوضع شرط.. (لديه خبرة تعليمية بالمدارس اي مارس التدريس) ليدرك مستويات الطلبة ومقدراتهم الاستيعابية لكل مرحلة علمية.. وان يكون له خدمة بالتربية والتعليم.. لا تقل عن 15 سنة.. هذه ابسط الشروط لم توضع مقياس.. والعكس اصبح هو الذي يمرر.. (مجرد موظف بكالوريوس او حتى دكتوراه او ماجستير).. اوكل بالتاليف.. وليس مؤهل بكل معنى الكلمة.. ليجني هذا الموظف عشرات الملايين الدنانير .. عن ما يسمونه اعادة تاليف واشراف وتدقيق. .وغيرها من (الكلاوات)..

وعلما (الشهادات العليا سواء ماجستير او دكتوراه).. لا تعتبر مقياس للتأليف.. وهذا معروف عالميا.. فكم من حملة الشهادات الدكتوراه لا يفرق بين (ظ وض).. وكذلك احدهم لا يعرف يكتب جملة فكيف الحال بكتاب.. وخاصة ان (التأليف) هو علم بحد ذاته.. وفن.. ورقي.. ومقدرة.. لايصال الفكرة للطلبة حسب كل مرحلة عمرية.. ومستوى تعليمي.. وننبه.. (بان كثير من اصحاب الشهادات العليا.. بالمديرية العامة للمناهج حصلوا عليها اخيرا.. وقبل حصولهم على هذه الشهادات العليا كانوا يوكل لهم بتاليف مناهج .. لتخرج بائسة مقفرة).. وبعد حصولهم على الشهادات العليا اصبحت (اكثر بؤسا وقرفا).. باعتراف المتخصصين.. والاهم النتائج التي نشاهدها بمعاناة الاهالي واولياء امور الطلبة.. وعدم القدرة على بناء الكفاءات وتدريب الكوادر.. ليستمر الفشل للافشل.

ونعطي مثال اخر.. (احد الموظفين في شعبة مناهج اللغة العربية) بالمديرية العامة للمناهج يحمل شهادة ماجستير.. جني اكثر من 300 مليون دينار مرة واحده بزمن خضير الخزاعي .. عن اعادة تاليف مناهج العربية للمراحل كافة.. والمضحك ان هذا الشخص لم يفعل شيء سوى تقديم او تاخير وكتابة لا نفع منها.. فلماذا يجني هذا المبلغ اصلا؟؟ والسؤال الاهم.. لماذا يحصل على راتب شهري بعد ذلك؟؟ وهذا مثال فهناك (موظفات جنين مرة واحده 70 مليون دينار) وهي مثال للجهل ومعروفة بعدم قدرتها على كتابة فقرة وليس صفحة اصلا..

بمعنى يطرح سؤال للمديرية العامة للمناهج.. موظفي شعبكم واقسامكم.. لماذا يحصلون على رواتب شهرية اصلا.. فما هي وظيفتهم التي ياخذون عليها هذه الرواتب.. فاذا موظفي شعبكم ياخذون عشرات الملايين الدنانير لكل من اوكل بالتاليف.. تحت معرف (تاليف واعادة تاليف واشراف وتدقيق) وكلها نعلم بها بدع.. فلماذا يمنحون رواتب اصلا.. ؟؟ فهل مثلا هؤلاء (المؤلفين النص ردن).. اخترعوا علم جديد؟؟

فاذا فهمنا بان بعض من يوكلون بالتاليف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حملة شهادات الدكتوراه.. (الذين لديهم واسطات وعلاقات مع مسؤولين بوزارة التربية).. فيستلمون (لقاء ما يسمى اتعابهم عن التاليف).. (مع اعتزازنا بقلة متمكنين اصلا بالتاليف وينطبق عليهم الشروط.. ولهم خبرة بالتاليف لعقود.. وحتى هؤلاء تم محاربتهم وابعادهم عن لجان التاليف).. حتى تستولي عليها عناصر من موظفي المديرية العامة للمناهج (مافيات) مستوطنة بها لتجني عقودها.

السؤال (موظفي المديرية العامة للمناهج) لماذا يستلمون هذه الاموال المهولة اصلا؟؟ اذا كان لديهم رواتب؟؟ فاذا قال احدهم بانهم (تعبوا بتاليف هذه الكتب)؟؟ نقول عندما تم توظيفكم كنتم تضنون ان الوظيفة بلا تعب؟؟ ثم لماذا تمنحون رواتب اصلا شهرية اليس لقاء ما تسمونه تعبكم بالتاليف؟؟ واي تعب تقصدون والجميع يدرك بانها مجرد (كلاوات.. تقديم وتاخير فصول من الكتاب.. تغيير كلمات وجمل باسلوب ركيك.. استنساخ من الانترنت.. وهلم جر من هذه الكلاوات).. لتجنون عشرات الملايين الدنانير بعد ذلك لكل واحد منكم ..

ونسال (اصحاب الشهادات العليا.. رواتبكم الشهرية بالملايين).. لماذا تاخذونها اصلا ؟؟ اليس المفروض مقابل اعمال تنجزونها بالمديرية.. ومنها (التاليف مثلا)؟؟ فاذا تاخذون اموال مقابل التاليف خارج رواتبكم.. السؤال مجددا.. رواتبكم مقابل ماذا؟

فهناك الاف من اصحاب الشهادات العليا لم يحصلون على تعيين ولحد اليوم تاكلهم البطالة.. وانتم تاخذون رواتب مليونية شهريا ولم تكتفون ذلك فتجنون مبالغ فساد بما يسمى تاليف وغيرها من البدع بغير وجه حق.. ولم تشبعون لحد اليوم.. والكارثة الاخرى مافيات الايفادات الذين هم انفسهم تخصص لهم رغم تغيير عدة مدراء عامين في المديرية..

وحتى افشال التعليم والمدارس الحكومية.. منبعها المديرية العامة للمناهج.. لترويج المدارس الاهلية.. كما افشلت وزارة الاتصالات الاتصالات الارضية لصالح الشركات الاهلية للموبايل.. بعقود فساد وصفقات مشبوهة..

فالمديرية العامة للمناهج تعتبر المدارس الحكومية ليست موردا ماليا لمافياتها مثل (المدارس الاهلية).. فالمدارس الاهلية يفتحها في كثير منها مافيات الفساد من المسؤولين والبرلمانيين.. والمناهج الخاصة بهذه المدارس.. تمرر مناهجها (لتدقيقها بالمديرية العامة للمناهج).. مقابل اموال مهولة .. ومقابل ( رشى او سفرات وجولات وايفادات لوكلاء ومدراء عامين) مقابل تمريرها.. فمثلا نجد احد مدراء الاقسام بالمديرية العامة بالمناهج يطالب بمبلغ (10 ملايين دينار) عن كل كتاب لمدرسة دولية ببغداد.. من مجموع 56 كتاب.. اي المجموع (560 مليون دينار).. تخيلوا اين وصل الفساد .. فعلى هذا يمكن تخيل كم عدد المدارس الاهلية التي مررت.. وكم الاموال المهولة التي تجنيها مافيات الفساد بالمديرية العامة للمناهج.. ولا يهمهم فشل المدارس الحكومية.. واضطرار الاهالي لارسال ابناءهم لهذه المدارس الاهلية..

والاخطر التعب الذي يعاني منه اولياء الامور والارهاق المادي ايضا.. من تدريس ابناءهم.. نتيجة فشل المدارس الحكومية وكوادرها التعليمية.. من كثر اعادة التأليف .. الغير مبررة.. التي تعكس كوادر فاشلة تكتب هذه المناهج الخرقاء..

ان فشل التعليم بالعراق اثر حتى على علاقات الازواج فيما بينهم.. لتصبح احد اسباب ارتفاع نسبة الطلاق بالعراق.. كما يؤكد معنيين بهذا الشأن.. للتعب والارهاق المادي والمعنوي والجسدي في تدريس ابناءهم وتعليمهم.. تعكسها كثرة المعاهد التعليمية والمدرسين الخصوصيين.. الذين بدأوا يأجرون طوابق بعمارات لكثرة الطلبة الذين يحتاجون لمدرس خصوصي نتيجة فشل المناهج الدراسية والمدارس الحكومية..

وكفى ان نعرف مدى الفساد (بان احدى عناصر مافية المديرية العامة للمناهج) قبل سنوات.. سالها زوجها (مقابل ماذا تجنين هذه الاموال المهولة.. وانتي لا تفعلين شيء.. “كاعده كبالي”) .. وكان يقصد الاموال المهولة من ما يسمى تاليف المناهج .. فما فعلته زوجته هو (تنسيب زوجها من مديريته الى المديرية العامة للمناهج) ليجني ايضا هو جزء من الكعكة الحرام بما يسمى تأليف وتنقيح واشراف وتدقيق.. ويشهد الله كله بدع في بدع لجني الاموال الحرام..

وكما اشرنا بموضوع سابق.. بان (اصحاب الشهادات العليا) مررت وشرعت الفاسد بشكل مهول.. لشل اي نشاط بمؤسسات الدولة.. فلم يكتفون بمخصصات جامعية بملايين الدنانير شهريا.. (للموظفين العاملين بمؤسسات الدولة الغير عاملين بالتدريس من الشهادات العليا).. اي الغير عاملين بمجال التدريس بالجامعات والمدارس.. بل اضافوا ما يسمى (التفرغ) لمدة يوم واحد بالاسبوع.. والجميع يدرك بانها تسيب بجلوسهم في بيوتهم نائمين..

والاخطر والكارثة منحهم عطلة الشهرين.. بدون اي داع لها.. ليعمم اخيرا قرار مشبوه بتشريع التسيب والتغليس بالعمل.. بما يسمى (النصاب).. اي الماجسيتر 12 محاضرة بالاسبوع.. والدكتواره 10 محاضرات ؟؟ ولا نعلم على اي اساس.. فالعامل بالتدريس من الشهادات العليا يحصل على 10 ساعات محاضرات بالاسبوع بالنسبة للدكتوراه.. و12 ساعة للماجسيتر محاضرات.. السؤال (الموظفين) الغير عاملين بالتدريس الجامعي والمدرسي.. والجاليسن وراء مكاتب طوال يومهم.. على ماذا يريدون ان يطبق عليهم النصاب؟؟ فلماذا لا يحولون تنسبيهم للمدارس المتوسطة والثانوية للعمل فيها.. كاقرانهم.. وتخلص دوائر الدولة من شرورهم.. ويستبدلون بشهادات عليا حقيقية نشطة وتريد العمل وليس التسيب..

فالمدرسين والاساتذة الجامعيين.. العاملين بالتدريس.. طوال اليوم يدرسون الطلاب.. ويلتزمون بالدوام.. وعليهم تصحيح للدفاتر الامتحانية الشهرية والفصلية والنهائية.. ومراقبة امتحانية.. والتعب الذي يعانونه لتدريس عشرات الطلاب بالصف الواحد.. وهم واقفين على ارجلهم يوميا.. فيستحقون العطلة الشهرية.. ورواتبهم.. ومخصصاتهم الجامعية.. السؤال (الموظفين الغير عاملين بالتدريس الحاملين للشهادات العليا) على ماذا يريدون ان يتساوون مع المدرسيين والاساتذة الجامعيين اصلا..

ونضع ملاحظة ايضا.. اليوم ايضا حسب منطق من مرر عطلة الشهرين للموظفين من حملة الشهادات العليا.. الغير عاملين بالتدريس.. بان الموظفين اصحاب شهادات البكلوريوس ايضا سوف يطالبون بعطلة الشهرين لان اقرانهم من المدرسين والمدرسات يحصلون على هذه العطلة خلال السنة.. اليس كذلك. فيعم التسيب اكثر واكثر بالدولة.. فيصبح كل هم الموظف كما يحصل اليوم بالنسبة لاصحاب الشهادات العليا الغير عاملين بالتدريس هو الحصول على عطلة الشهرين والتفرغ يوم واحد بالاسبوع والنصاب… (السؤال متى يداومون بعد ذلك)؟؟ وكيف سوف يكون هناك استمرارية للعمل.. (فالمدرسين والجامعين ينهون سنة دراسية مستمرة ليحصلون على عطلة شهرين لبدأ سنة اخرى).. لكن الموظف عمله مستمر ولا ينقطع.. فمن الخطورة منحه عطلة شهرين مهما كان السبب..

والكارثة ان موظفي البكالوريوس اليوم.. يندفعون للحصول ايضا على شهادة عليا من اجل جني هذه المكاسب اللامشروعة، ومن جامعات غير رصينة من دول تمررها بالرشوة كمصر واوكرانيا).. .. كما يجري اليوم.. ولا يصبح لديهم اي انشغال بالعمل والنشاط .. بل العكس تشرع التنبلة والكسل والتكاسل.. والافساد بابشع صوره.

والكارثة ما يسمى الجامعات المسائية كجامعة الامام موسى الكاظم وامثالها.. وما تخرجه من خريجين ستوك.. (سوقيين).. بالرشوة والغش والواسطات.. بشكل مخيف بابشع انواع الفساد يتوطن بهذه الجامعات وامثالها.. ليستلمون قيادات بدوائر الدولة ليعيثون الفساد والخراب بمفاصل الوزارات..

والكارثة الاخرى التي يعاني منها التعليم هو الصراع على المديرية العامة للمناهج بين الاحزاب والكتل ذات النزعات الطائفية سواء معرفها (شيعي او سني).. .. فنجد مثلا اليوم المعلومات بان وزارة التربية سوف تكون من حصة (السنة).. .. وخلال الايام الماضية تم نقل موظفين سنة من صلاح الدين وبرلماني سني سابق الى وزارة التربية ومنها المديرية العامة للمناهج.. تمهيدا للهيمنة .. لتخفي صراع لوبيات الفساد والطائفية معا.. لجني الثمار وتخريب اكثر لعقول الطلبة استمرارا لمن سبقهم.. في وقت لم يوضع اي مقياس لنجاح او فشل اي وزارة ومنها التربية.. لدى النظام السياسي الحالي..

فمثلا لم يوضع مقياس ان العراق يحتاج الى 12 الف مدرسة للتخلص من نظام الثنائي والثلاثي.. ومدارس الطين.. ويحتاج الى بناء الاف المدارس التي هدمت خلال المعارك بالسنوات الماضية.. ويحتاج لبنى تحتية اخرى ضخمة ومحاربة الفساد واستعادة الاموال التي سرقت بالسنوات الماضية… فوفق ذلك يجب ان يوضع مقياس اي وزير حسب نسبة انجازه بالبناء واستعادة الاموال المنهوبة.. اليس كذلك.

تحسين سعيد جودي