المرجع الخالصي: من راهن على الفتنة في المنطقة احترق فيها.

غرّد المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله)، الاربعاء على صفحته في تويتر، ان من راهن على الفتنة في المنطقة احترق فيها، ولا بد من حالة وعي لانهاء كل هذه الاسباب وايقاف الفتنة والاحتراب؛ لانقاذ البلاد والعباد.

وقال المرجع الخالصي (دام ظله) في تغريدة على موقع تويتر بتاريخ ١٤ صفر ١٤٤٠هـ الموافق لـ ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨م: إنها جريمة معقدة بكل المقاييس، ولكن الحرب في اليمن، والإرهاب في العراق، والفتنة في سوريا، إضافة إلى الجريمة الكبرى والمستمرة في فلسطين، وباقي حلقات الأزمة، هي الأخطر والاكبر، فمن راهن على الفتنة احترق فيها، فلا بد من حالة وعي لإنهاء كل هذه الأسباب وإيقاف الفتنة والاحتراب لإنقاذ البلاد والعباد.