النص الكامل لبرنامج حكومة عادل عبد المهدي

البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، والذي من المقرر أن يعرضه على البرلمان، يوم غد الاربعاء.

ويتضمن البرنامج، وفق النسخة، خمسة محاور، من بينها استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة، ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد، والخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية.

وكان مجلس النواب قد حدد، الساعة الثامنة من مساء الأربعاء (24 تشرين الأول 2018) موعدًا رسميا لعقد جلسته للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.

وقال مدير عام الدائرة البرلمانية، في بيان إنه “سيتم عقد الجلسة التاسعة لمجلس النواب غدا الاربعاء ٢٤ / ١٠ الساعة الثامنة مساء”.

ويعتزم رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، تقديم كابينته الوزارية بشكل رسمي امام مجلس النواب للتصويت عليها، وفق ما ذكرته قناة “العراقية” شبه الرسمية.

وقالت القناة، في خبر عاجل نقلا عن مصادر لم تسمها، إن “رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيعرض حكومته رسميا على مجلس النواب يوم غد الساعة الثامنة مساء”.