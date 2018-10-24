اليوفي يتسيد لقاء المانشستر يونايتد ويفوز بالهدف الوحيد في الابطال

حقق يوفنتوس الايطالي، مساء الثلاثاء، الفوز على مانشستر يونايتد، لحساب الجولة الثالثة لمنافسات فرق المجموعة الثامنة بدوري الابطال في لقاء جرى على ملعب اولد ترافورد، وانتهى 1-صفر.

مانشستر يونايتد بدأ المباراة مدافعا، بينما كان الاستحواذ والافضلية ليوفنتوس الذي بكر بهدف التقدم في الدقيقة 17، عن طريق ديبالا ومن صناعة رونالدو، وسيطر الفريق الايطالي على المساحات واستحوذ على الكرات وشكل ضغطا على المرمى الانكليزي،واحتل اليوفنتوس المباراة خلال الـ ٣٠ دقيقة وتسيدها بالكامل، فيما تنفس المان يونايتد في الربع ساعة الاخيرة بهجمات خجولة حتى وان كانت فقيرة فهي مبادرات هجومية،وتصدى ديخيا لركلة رونالدو المباشرة في الدقيقة 38 والتي كادت ان تهز الشباك،وانهى اليوفي الشوط الاول بسيادة كاملة وهدف وحيد وتصدي دفاعي مجنون للمانشستر يونايتد.

ورغم استمرار يوفنتوس في الافضلية بالشوط الثاني الا ان المان كان افضل حالا،ومع مرور الوقت قلت الفاعلية الهجومية لليوفي ، مع ارتفاع في الخط البياني للمان بهجمات كانت تنقصها النهاية السليمة، لينتهي اللقاء بالهدف الايطالي الوحيد.

وبهذا الفوز تمسك يوفنتوس بصدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات ، فيما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 4..