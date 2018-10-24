ايضاح عن من المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى

اشارة الى ما نشرت بعض الصحف والوكالات خبر بعنوان ( كتلة الفضيلة تعترض على مشروع عقد الزواج الالكتروني ) لتضمنه مخالفات قانونية حسب ماذكر في الخبر نود ان نبين الاتي :ـ

ان مشروع عقد الزواج الالكتروني الذي سينطلق قريبا غايته اكمال الاجراءات الورقية التي تسبق عقد الزواج الشرعي امام القاضي المختص وسيكون العقد عبر سحب استمارة مخصصه لهذا الغرض من الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى واملائها بالمعلومات المطلوبه من العاقدين وأرفاق بياناتهم الشخصية التي تتضمن اهليتهم للزواج وارسالها الى المحكمة المختصة ، حيث تقوم المحكمة بمفاتحة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ودوائر اخرى لأكمال المعاملة والاجراءات المطلوبة لعقد الزواج .

ان الهدف من هذا المشروع هو تخفيف الزخم الحاصل على المحاكم وتقليل الروتين الاداري على المواطنين وبعد اكمال كافة الاجراءات الورقية لعقد الزواج يتم تحديد موعد لحضور الزوجين امام القاضي المختص لترديد الصيغة الشرعية لعقد الزواج امام القاضي ويرسل هذا الموعد الكترونيا ايضا الى الزوجين .

القاضي

عبد الستار بيرقدار

المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى

24 /10 /2018