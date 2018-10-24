بالفيديو.. القصة الكاملة لوفاة طفلة بصعقة كهربائية في الديوانية

التقت وكالة (بغداد اليوم)، بعائلة الطفلة التي توفيت بصعقة كهربائية في محافظة الديوانية، يوم الاثنين الماضي 22 تشرين الثاني 2018.

وتحدث والد الطفلة عن التفاصيل الكاملة لوفاة ابنته اثناء توجهها الى المدرسة في المحافظة، إثر تعرضها للصعقة، التي نتجت عن سقوط أسلاك وأعمدة كهرباء في المنطقة التي يسكنها.

وكان مصدر طبي قد أفاد، الاثنين الماضي، بمصرع طفلة إثر تعرضها لصعقة كهربائية لدى توجهها إلى المدرسة في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “دائرة الطب العدلي في مستشفى الديوانية، تلقت جثة طفلة لقيت مصرعها أثناء توجهها صباحاً للمدرسة، بعد تعرضها لصعقة كهربائية بسبب سقوط أسلاك وأعمدة الكهرباء، نتيجة للعاصفة والامطار التي ضربت المحافظة”.

وكانت العاصفة الرعدية والأمطار التي شهدتها محافظة الديوانية، الأحد (21 تشرين الاول 2018)، تسببت بسقوط أسلاك وأعمدة كهرباء أمام منازل المواطنين، فيما سقط “جملون” في المدينة جراء العاصفة ايضاً مخلفاً اضراراً بعدة عجلات.