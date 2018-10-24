بالفيديو.. تعرف على العوامل التى تقي من مرض الأنفلونزا

قالت فداء شاتيلا خبيرة التغذية، إن فصل الشتاء موسم انتشار مرض الأنفلونزا والتى يصاب بها معظم البشر.

وأكدت شاتيلا فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، إن فيروس الأنفلونزا ينشط بسبب تغيرات الطقس، مشيرًة أن ممارسة الرياضة بانتظام تعزز المناعة.

وفى ذات السياق قالت شاتيلا، إن النوم الكافي يزيد من مناعة الجسم ضد الأمراض مضيفًة أن فيتامين C مضاد لنزلات البرد ويقاوم الأنفلونزا

وأشارت شاتيلا، أن البقدونس والفلفل الملون يعززان المناعة ويحاربان الأنفلونزا، محزرًة من كثرة أكل الحلويات التى من شأنها إضعاف مناعة الإنسان، مؤكدًة أن السكر الأبيض خطر يهدد المناعة.

وقالت شاتيلا إن شوربة العدس مع الليمون تعزز مناعة الجسم في مواجهة الأنفلونزا، كما إن شراب الزنجبيل المحلى بالعسل يحارب الأنفلونزا.

