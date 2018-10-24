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بالفيديو.. محلل سياسي: منظومة الرقابة على التسلح على وشك الانهيار بسبب تهديدات واشنطن

قال أديب السيد، المحلل السياسي، إن واشنطن ليست مهتمة للإبقاء على اتفاقية الحد من الصواريخ القريبة والمتوسطة المدى، جاء ذلك تعقيبًا على لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بعدد من المسئولين الروس، وتم إبلاغ بولتون برغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إجراء جولة محادثات جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واقترح أن يجتمعا في باريس الشهر المقبل.

وأضاف السيد، خلال مداخلته مع الإعلامي وائل العنسي، عبر الفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة “الغد”، أن الخطوة الأمريكية تأتي في إطار تقويد منظومة العلاقات الدولية، لافتًا إلى أن أمريكا انسحبت من اتفاقية المناخ والاتفاق النووي من إيران ومعاهدة الدفاع الصاروخي.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن عندما تنفذ واشنطن تهديدها بالانسحاب من هذه المعاهدة فذلك يعني أن منظومة الرقابة على التسلح انهارت تمامًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة سوف تطلق يدها بنشر الدرع الصاروخي التي انتهت منه في دول بولندا ورومانيا ودول أوروبا الشرقية.

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