بالفيديو.. مرشح لمنصب وزير الدفاع يشيد بداعش!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق دفاع المترشح لمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، نوري غافل الدليمي عن تنظيم داعش، ابان سيطرته على محافظة نينوى.

وقال الدليمي في لقاءً متلفز سُجل قبل تحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش، إن “تنظيم داعش، لم يصدر منه أي تصرف يشير الى قتاله في العراق، بنفس العقلية التي قاتل بها في سوريا، ولم يُقتل مواطن عراقي واحد عند اجتياحه للموصل، ولم تُسرق دار واحدة، وعلاوة على ذلك، قام بحماية المصارف في المدينة والملايين التي بداخلها”.

وأضاف اللواء في الجيش العراقي السابق، أن “ضباطا على مستويات عالية في الجيش السابق، اشتركوا بالحرب العراقية الإيرانية، هم من اداروا الأمور في الموصل اثناء سيطرة داعش عليها، ولذلك أصبحت افضل مكان في العراق من ناحية الأمان والخدمات والكهرباء”.

وكانت وسائل اعلام قد تناقلت تصريحات للدليمي، الذي خسر في الانتخابات النيابية الاخيرة، أكد فيها ترشحه لمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، عبر الموقع الالكتروني الذي اطلقه رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، لهذا الغرض.

وتشير تصريحات سابقة، الى ان قوى سياسية سنية كانت قد رشحت نوري الدليمي مرارا، لمنصب وزير الدفاع في الحكومات السابقة.