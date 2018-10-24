برشلونة يخطط لصفقة صعبة من توتنهام

قالت تقارير صحفية، إن برشلونة، يخطط للتعاقد مع لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، بعدما لفت أنظار مسؤولي البارسا، في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق الإسباني 4 ـ 2.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، نقلا عن موقع “TeamTalk”، أن إيريك داير، بات من أبرز اللاعبين المطلوبين في برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن داير، ارتبط في الموسم الماضي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، بعدما أشاد مدرب الأخير، جوزيه مورينيو، بقدراته.

ويرغب البارسا بقوة في التعاقد مع نجم المنتخب الإنجليزي، خاصة وأنه يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع، كما يجيد أيضاً في قلب الدفاع.

رغبة البارسا في ضم اللاعب سوف تصطدم برفض إدارة توتنهام، التفريط في خدمات إيريك داير، حيث أن السبيرز لا يريد بيع أي لاعب، كما حدث من قبل مع هاري كين وديلي آلي، ولو حدث ذلك فلن تتم الصفقة إلا بمقابل مادي ضخم.