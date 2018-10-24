بغداد: تحضيرات لإعادة فتح معبر البوكمال الحدودي مع سورية

بغداد الوكالات: أكدت وزارة الخارجية العراقية أن وفدا فنيا سورياً يصل خلال الأيام المقبلة إلى العراق لإجراء مباحثات تسهيل وتحضير لعملية فتح معبر البوكمال الحدودي بين البلدين. وقال أحمد المحجوب، الناطق باسم الخارجية العراقية، إن وفدا فنيا سوريا يصل خلال الأيام المقبلة إلى العراق ويترأسه مساعد وزير الخارجية السوري موضحا أن الوفد ينوي إجراء مباحثات في العراق من شأنها تسهيل والتحضير لعملية فتح معبر البوكمال الحدودي بين البلدين. وقال المحجوب في لقاء مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء» زرنا سورية الأسبوع الماضي والتقينا بالرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وأعربنا عن تفاؤلنا بفتح معبر البوكمال بين البلدين». وخلال أيام سيصل وفد سوري فني يكون على رأسه مساعد وزير الخارجية السوري لإجراء مباحثات فنية في العراق من أجل التهيئة والتسهيل لفتح معبر البوكمال بعد أن تم فتح معبر نصيب جابر من جهة المملكة الأردنية الهاشمية».