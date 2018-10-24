بيان صادر عن الهيئة العربية للمسرح بمناسبة انطلاق مهرجان فلسطين الوطني للمسرح

25 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018.

“سنكون يوماً ما نريد”

إليكم في فلسطين التي ترحل لها عيوننا كل يوم، إليكم و أنتم تطلقون الدورة الأولى من “مهرجان فلسطين الوطني للمسرح) مهرجاناً لفلسطين، كل فلسطين، هذا المهرجان الذي حلمنا به معاً منذ عام 2013، و عملنا من أجله في العامين الماضيين لكي يرى النور الآن، ليكون مسحة حرية تمسح جدراناً و أسلاكاً تثخن البدن الواحد.

كنا نأمل كما كان المخطط أن نكون معاً اليوم على أرض فلسطين ضمن وفد الفنانين العرب:

· فرقة دوز تمسرح بمسرحية “الخادمتان” إخراج جواد الأسدي. من المغرب

· الدكتور عبد الرحمن بن زيدان. من المغرب.

· الدكتور محمد المديوني . من تونس.

· الأستاذ أيمن السعيداني . من تونس

· الدكتور سامح ماهران. عضو مجلس الأمناء في الهيئة العربية للمسرح.من مصر.

· الدكتور نبيل بهجت. من مصر.

· الأستاذ محمد الضمور . من الأردن.

· الأستاذ حسين الخطيب . من الأردن.

· الأستاذ حكيم حرب . من الأردن.

· الأستاذ فيصل دراج . من الأردن.

· الأستاذ محمد بني هاني – الأردن.

· الأستاذة سوسن دروزة . الأردن.

· الدكتور مظفر الطيب . من العراق.

· الدكتور عجاج سليم . من سوريا.

· الأستاذة سلوى حنا . من سوريا.

· الدكتور حبيب غلوم. من الإمارات.

· الأستاذ اسماعيل عبد الله. الأمين العام للهيئة العربية للمسرح . من الإمارات.

· الدكتور يوسف عايدابي. مستشار الهيئة العربية للمسرح. من السودان.

· الأستاذ الحسن النفالي. مسؤول الإدارة و التنظيم في الهيئة العربية للمسرح. من المغرب.

· الأستاذ غنام غنام. مسؤول النشر و الإعلام في الهيئة العربية للمسرح من الأردن.

· الأستاذة ريما الغصين. سكرتاريا تنفيذية للهيئة العربية للمسرح. من الأردن.

· الأستاذة أمل الغصين . مسؤولة العلاقات العامة . الهيئة العربية للمسرح.

· الأستاذ حسن التميمي. مسؤول الموقع الإلكتروني . الهيئة العربية للمسرح.

كل هؤلاء كانوا قادمين من أجل المسرح الفلسطيني الذي يشهد اليوم ولادة أول مهرجان وطني للمسرح في تاريخها، لكننا نقدر حجم المعاناة و الضغط الذي تواجهون، و الذي يمارس على الفعل الثقافي كواجهة نضالية، من هنا نقول لكم، نحن و كل المسرحيين العرب في كل مكان معكم، نتمنى لكم النجاح و التوفيق. إن هذا إلا دافع لمزيد من التعاون و العمل و الأمل… و نردد جملة درويش “سنكون يوماً ما نريد”

صدر عن الهيئة العربية للمسرح

يوم 24 أكتوبر 2018