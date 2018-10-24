ترامب: محاولة التستر على مقتل خاشقجي أسوأ عملية للتغطية على جريمة في التاريخ

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء (23 تشرين الأول 2018)، عملية “التستر” على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بأنها أسوا عملية للتغطية على جريمة على الإطلاق.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “رويترز” الدولية، إن “التستر على مقتل خاشقجي هي أسوأ عملية للتغطية على جريمة شهدها التاريخ”.

ولفت ترامب، تعليقا على كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي ألقاها اليوم حول قضية خاشقجي، إلى أنه “كان قاسيا بما فيه الكفاية” في تصريحاته التي تطرق فيها إلى السعودية.

وتابع الرئيس الأمريكي، وردا على سؤال حول ما إذا كان يثق بتصريحات نظيره التركي بشأن هذه العملية، أنه يسعى إلى تحديد كل الحقائق المتعلقة بهذه القضية قبل تصديق تقدير أردوغان.

وشدد ترامب على أنه “سيترك موضوع تحديد تداعيات مقتل خاشقجي بالنسبة إلى السعودية للكونغرس الأمريكي الذي سيتشاور معه بخصوص هذه القضية”.