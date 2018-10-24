تعويضات غزو العراق للكويت تحول 90 مليون دولار

أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات تحويلها، اليوم الثلاثاء، مبلغ 90 مليون دولار إلى حكومة الكويت وذلك ضمن إطار المطالبة الوحيدة المتبقية والمستحقة للتعويض من الفئة هاء عن الخسائر والأضرار التي تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلالها للكويت.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه بتحويل المبلغ تكون اللجنة دفعت من إجمالي التعويضات لكافة الفئات مبلغ يصل إلى 48 مليار دولار ما يترك فقط 4.4 مليار دولار متبقية لهذه المطالبة الكويتية الوحيدة المتبقية.

وأضافت أن المطالبات المستحقة للتعويض كان يتم تدفعها من نسبة 5 % من مبيعات النفط العراقي وهى النسبة التي كانت قد خفضت إلى نسبة 0.5 % بناء على قرار لمجلس إدارة اللجنة مراعاة لظروف العراق الاقتصادية في عام 2017 .

وأفادت اللجنة بأن هذه النسبة ستتصاعد في السنوات اللاحقة حتى يتم دفع التعويضات بالكامل.

يشار إلى لجنة التعويضات قد أنشئت عام 1991 بقرار من مجلس الأمن لمعالجة المطالبات ودفع التعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق للكويت.

وكانت حكومة الكويت قد قدمت مطالبة إلى اللجنة نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية وأقرت اللجنة بحقها في تعويض يبلغ 14.7 مليار دولار لخسائر في إنتاج النفط والمبيعات نتيجة الأضرار التي لحقت بأصول حقوق النفط الكويتية وهي التي تمثل أكبر مطالبة مستحقة أقرتها اللجنة الأممية.