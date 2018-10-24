جدال بين الحلبوسي والساعدي وطلب بتأجيل تمرير الحكومة 4 ايام

رفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ارجاء جلسة التصويت على حكومة عادل عبدالمهدي لمدة اربعة لغرض دراسة السير الذاتية للمرشحين.

وابلغ مصدر نيابي ان النائب صباح الساعدي تقدم بطلب مدعوم من كتلة الاصلاح لتأجيل التصويت على مرشحي حكومة عبدالمهدي لمدة اربعة ايام لدراسة السير الذاتية للوزراء المرشحين.

واضاف ان الطلب قوبل بالرفض من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الامر الذي تسبب بجدال بين الرئيس ومقدم الطلب.

وبين ان هناك رايا باجراء التصويت والانتهاء من تمرير الحكومة من دون تأجيل كون الامر يتزامن مع الزيارة الاربعينية، بحسب المصدر.