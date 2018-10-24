حزب طالباني يرشح خالد شواني لوزارة العدل في حكومة عبد المهدي

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن قرار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، تسمية خالد شواني، مرشحاً لوزارة العدل في الحكومة الجديدة.

وخالد شواني، سياسي كردي، وعضو المجلس السياسي في الاتحاد الوطني، شغل في الدورة السابقة، منصب مستشار الرئيس العراقي فؤاد معصوم، والمتحدث باسمه.

وقال المصدر في حديث إن “المكتب السياسي للاتحاد الوطني، عقد اجتماعاً له اليوم، برئاسة النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول، وقرر خلاله تسمية عضو المجلس القيادي في الاتحاد خالد شواني، مرشحاً لوزارة العدل في الحكومة الجديدة”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “المكتب السياسي قرر أيضاً تشكيل لجنة برئاسة عمر فتاح وعضوية قوباد طالباني، لبحث الحوار مع الأطراف والكتل الكردستانية، بخصوص تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان، بعد اعلان نتائج الانتخابات”.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، قد أعلنت في (20 تشرين الأول 2018) النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم، وجاء الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى بحصوله على 45 مقعداً، والاتحاد الوطني ثانياً بـ21 مقعداً، والتغيير بـ12 مقعداً في المرتبة الثالثة.