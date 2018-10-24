خمسة نصائح لمواجهة جفاف العين

اكد اتحاد روابط الصيادلة الألمان إنه يمكن مواجهة جفاف العين من خلال بعض التدابير البسيطة:

-استخدام الدموع الاصطناعية المتوفرة في صورة قطرة.

-شرب ما لا يقل عن لتر ونصف من السوائل يوميا.

-تجنب تيار الهواء الشديد، حيث لا يجوز مثلا توجيه تيار مكيف الهواء في السيارة إلى العين مباشرة.

-ينبغي تهوية الغرف المغلقة بانتظام لتجديد الهواء فيها.

وبالنسبة إلى موظفي العمل المكتبي الذين يعملون لساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب، فإنه ينبغي أخذ فترات راحة منتظمة مع مراعاة الرَمش بشكل مقصود من وقت إلى آخر.

وإذا استمر جفاف العين لمدة طويلة مع الشعور بحرقان وحكة فإنه ينبغي حينئذ استشارة طبيب عيون بسرعة.