رئيس الجمهورية يتلقى برقية تهنئة من أمير دولة الكويت

تلقى سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح برقية تهنئة من صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بانتخاب سيادته رئيسا للجمهورية، وفي ما يلي نص البرقية:

“فخامة الأخ الرئيس الدكتور برهم صالح حفظه الله

رئيس جمهورية العراق الشقيق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يطيب لي بداية أن أعرب عن خالص تحياتي وصادق تمنياتي لفخامتكم بدوام الصحة وموفور العافية وبعد.

فإنه يسرني أن أجدد التهنئة لفخامتكم بالثقة التي أولاكم إياها مجلس النواب بانتخابكم رئيساً لجمهورية العراق الشقيق، وتجديد دعوة فخامتكم لزيارة الكويت وذلك عطفاً على اتصالنا الهاتفي، متطلعين إلى تلبيتها في المستقبل القريب.

سائلين المولى تعالى لكم التوفيق والسداد لكل ما فيه خير العراق الشقيق وتحقيق تطلعات شعبكم الكريم.

منتهزين هذه المناسبة للإشادة بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا الشقيقين والتأكيد على تطلعنا الدائم والمشترك لتعزيز أواصرها.

مع أطيب تمنياتنا لجمهورية العراق وشعبها الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار ودوام الأمن والاستقرار.

وتقبلوا فخامتكم خالص التقدير،،،

أخوكم

صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت