رئيس الجمهورية يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

تلقى سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح برقية تهنئة من رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا بمناسبة تولي سيادته مهام رئاسة الجمهورية، وفي ما يلي نص البرقية:

“فخامة السيد برهم صالح المحترم

رئيس جمهورية العراق

بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق، باسم الشعب الايطالي وباسمي شخصياً، أود تقديم أطيب التمنيات للنجاح في تنفيذ مهامكم.

إني أعلم أهمية التحديات التي تنتظركم، آمل بان تحت قيادتكم تستطيعون إنجاز التنمية الكاملة وإعادة اعمار البلاد والى نتائج ايجابية ودائمية للوصول إلى المصلحة الوطنية.

إني متأكد بأن الوصول إلى حوار واسع وشامل سوف يكون محور فترة رئاستكم، وهكذا يستطيع كل العراقيين المساهمة في بناء عراق مزدهر وآمن.

ومن أعماق الصداقة المتينة والتاريخية التي تربط بين بلدينا، استغل هذه الفرصة لأقدم أطيب التمنيات بالرفاهية لفخامتكم وللشعب العراقي الصديق.

سيرجيو ماتاريلا

رئيس جمهورية إيطاليا”