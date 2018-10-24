رئيس الجمهورية يتلقى برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تلقى سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة تولي سيادته مهام رئاسة الجمهورية، وفي ما يلي نص البرقية:

“أخي فخامة الرئيس برهم صالح المحترم

رئيس جمهورية العراق الشقيق

يسرني أن ابعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق، وعلى الثقة التي منحكم إياها مجلس النواب العراقي.

وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تطلعي للعمل معكم عن كثب لتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة والمحبة التي طالما ربطت بين مصر والعراق بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ولأؤكد لكم وقوف مصر الدائم إلى جانب العراق وشعبه العظيم لتحقيق المزيد من التقدم والاستقرار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

مع أسمى اعتباري وتقديري الأخوي،،،

عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية”