رئيس الجمهورية يتلقى برقية تهنئة من رئيس عشيرة أوجي التركمانية

تلقى سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح برقية تهنئة من رئيس عشيرة أوجي التركمانية الشيخ نوزاد أوجي بمناسبة تولي سيادته مهام رئاسة الجمهورية، و في ما يلي نص البرقية:

“بسم الله الرحمن الرحيم

(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)

صدق الله العظيم

السيد الدكتور برهم صالح

رئيس جمهورية العراق المحترم

باسمي وباسم عشيرة (أوجي) التركمانية أقدم لسيادتكم أحر التهاني وأخلص التبريكات بمشاعر وقلوب مليئة بالفرح والسرور بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية.

السيد الرئيس الموقر إنني على يقين بأن ممثلي الشعب العراقي الأوفياء قد اختاروك لهذا المنصب وتحمل هذه المسؤولية العظيمة لأنكم أهل لها لما تحملون من أوصاف حميدة قل ما يحمله العاملون في الساحة السياسية واختياركم الوسطية من بين الأفكار المتلاطمة وسوف تبغون وجه الله تعالى وتحصيل مثوبته ورضوانه وتتحملون بصدق التوجه نحوها والاستعداد لأدائها، أرجو الله أن يأخذ بأيديكم نحو كل عمل تقدمونه للعراق وشعبه وأن يجعلكم رمزاً لوحدته أرضاً وشعباً وصلاحاً وأن تكون خيمة لتظل كل العراقيين على السواء دون استثناء وان يحفظكم من كل مكروه وان ينصركم ويثبت أقدامكم ما دمتم تنصرونه وتبغون رضائه.

أخوكم

نوزاد أوجي

رئيس عشيرة أوجي التركمانية”