ستة احكام بالمؤبد لمهرب أقدم على ثقب أنبوب نفطي بمحافظة عراقية

قضت محكمة جنايات المثنى بالسجن المؤبد لمدان بتهريب المنتجات النفطية عن ست دعاوى تخص القيام بثقب أنبوب في مناطق عدة من المحافظة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “محكمة جنايات المثنى نظرت بست قضايا لمدان أقدم على ثقب انبوب ناقل للمنتجات النفطية في اماكن عدة من المحافظة وقام بسرقة المنتج النفطي منه”.

واضاف ان “المحكمة اصدرت أحكامها على المدان وفقا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولا من قانون تهريب النفط ومشتقاته المرقم 41 لسنة 2008”.