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شخصان فقط تولا مهمة التفاوض عن عبدالمهدي بحوارات الكتل السياسية

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن اسماء اللجنة التفاوضية الخاصة برئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.
وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان “رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي خصص لجنة تفاوضية كانت مهمتها في المدة الاخيرة تحاور القوى السياسية بشأن عملية تشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات عليها”.
وأضاف ان “هذه اللجنة تضم شخصين فقط وهما ليث شبر ودكتور خبير في القانون (محمد فائق)”.
ومن المقرر ان يقدم عبدالمهدي غدا الاربعاء كابينته الجديدة للبرلمان للتصويت عليها.
ولغاية الآن، لم تتضح معالم تشكيلة عبد المهدي الوزارية، وما إذا كانت من التكنوقراط المستقلين، أم أنه سيكون للأحزاب السياسية فيها نصيب، فيما أبدت بعض الأحزاب أهمية إشراكها في التشكيلة الوزارية.

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