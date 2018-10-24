صحة الكرخ : تتخذ إجراءات وقائية و علاجية للسيطرة على الامراض الانتقالية

ميلاد مؤيد

تتخذ دائرة صحة بغداد الكرخ مجموعة من الاجراءات الوقائية و العلاجية للسيطرة على الامراض الانتقالية منها الزيارات الصحية و توعية المواطنين من خلال اللقاءات الفردية والندوات و الدورات للملاكات الطبية والصحية بهدف امتلاك معلومات كافية حول كيفية الوقاية من الامراض

مديرة شعبة الاعلام الدكتور هيام صبار سبتي بينت اهمية تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة و التي لها مساس مباشر مع صحة الفرد يؤدي الى خلق جيل متعافي خالي من الامراض الانتقالية فضلا عن وقايته من الامراض من خلال توفير بيئة نظيفة مؤكدة على اهمية وسائل الاعلام في التوعية والتثقيف الصحي من خلال عرض برامج صحية واجراء لقاءات مع اطباء اختصاص

و اضافت صبار على وسائل الاعلام عدم تهويل الاحداث و تقديم معلومة صحيحة و توظيفها في خدمة المجتمع جاء ذلك خلال زيارة قامت بها الى قطاع و مستشفى ابي غريب للاطلاع على الواقع الصحي

بدورها أوضحت مسؤولة تعزيز الصحة في قطاع ابي غريب على اهمية النظافة الشخصية لانها الطريق الوحيد للتخلص من الامراض الانتقالية فضلا عن اهمية و دور المنسقيين الصحيين في المدارس واهمية الاجتماعات المدرسية مع اولياء الامور فضلا عن اهمية الزيارات الميدانية والتي اكدت على ضرورة وضع لوحة الحائط الصحي في كل المدارس وخاصة المتوسطة والاعدادية بهدف تعليق المعلومات الصحية للاستفادة منها