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طالباني: لا يستطع احد الحزبين تشكيل حكومة كوردستان دون الاخر

اعلنت سكرتير برلمان اقليم كوردستان بيكرد طالباني يوم الثلاثاء ان اخر جلسة لعمر البرلمان بدورته التشريعية الرابعة ستنعقد قبل السادس من شهر تشرين الثاني المقبل.

وبشأن الفرق الشاسع بنتائج انتخابات برلمان الاقليم التي جرت في نهاية شهر ايلول الماضي قالت طالباني في تصريح لها على هامش حضورها ملتقى ميري- الشرق الاوسط في اربيل العاصمة، ان اي من الحزبين لا يستطيع تشكيل حكومة الاقليم دون الاخر.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الساعة الاولى من صباح يوم الاحد نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية شهر ايلول الماضي اذ تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني المركز الاول بـ45 مقعدا، وتلاه الاتحاد الوطني بـ21 مقعدا بالمركز الثاني، وبعدهما التغيير بـ12 مقعدا في المركز الثالث.

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