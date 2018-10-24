طالباني يدعو للامركزية بكوردستان: الازمات دفعتنا لقرارات صعبة

رأى قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان الازمات تدفع لاتخاذ القرارات الصعبة، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان على خطوات الاصلاح.

وقال طالباني في كلمة القاها خلال ملتقى ميري- الشرق الاوسط باربيل، “حكومة اقليم كوردستان تجاوزت اربع سنوات صعبة وهذا ما دفعنا الى اتخاذ خطوات صعبة”.

وفيما دعا الى تطبيق نظام اللامركزية في الحكومة الجديدة بالاقليم، اكد ان “عقلية الحكم خلال الاربع سنوات الماضية تغيرت في اقليم كوردستان”.

وتابع “رغم الخلافات السياسية تمكنا من حماية اطار اقليم كوردستان، وقامت حكومة اقليم كوردستان بوضع المشاكل السياسية جانباً وان تنفذ المهام الوطنية”.

ورأى ان “الوحدة داخل حكومة اقليم كوردستان كان لها فضل كبير في اتخاذ خطوات اصلاحية كبيرة ويجب ان تستمر الحكومة الجديدة على منهاج الاصلاح”.