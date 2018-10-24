عبدالمهدي يجتمع مع كتل نيابية لبحث “حل” لتمرير حكوته

عقد رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي اجتماعا مع نواب بكتلة الاصلاح المعترضة على تمرير تشكيلته الحكومة.

وأرجا البرلمان جلسته نصف ساعة بعد انسحاب نواب كتلة الاصلاح التي طلبت ارجاء التصويت على التشكيلة الحكومة لمدة اربعة ايام لحين دراسة السير الذاتية للمرشحين.

وقال مصدر نيابي ان عبدالمهدي دخل باجتماع مع نواب من الاصلاح ونائب رئيس البرلمان لبحث التوصل لصيغة حل من اجل تمرير كابينته الوزارية.