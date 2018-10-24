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عبدالمهدي يضيف الدراجي مرشحا لوزارة الدفاع

قرر رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي اضافة مرشح لوزارة الدفاع بعد الدفع في وقت سابق بفيصل الجربا منفردا بعد اعتراضات من نواب بكتلة البناء.
وقال مصدر نيابي ان النواب السنة بكتلة البناء اعترضوا على تقديم الجربا لوزارة الدفاع المدعوم من قبل اياد علاوي وطالبوا باعتماد مرشحهم للمنصب الذي انيط بالسنة وفق الترتيب السياسي المعتمد في الحكومات السابقة.
واضاف ان عبدالمهدي، قرر ترشيح هشام الدراجي بشكل رسمي لمنصب وزارة الدفاع، ويدخل التنافس في التصويت النيابي مع الجربا.

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