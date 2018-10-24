عبدالمهدي يعلن فتح الخضراء وخطة لامن المدن

اعلن رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي، ان حكومته ستعمل على فتح المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم مقار الحكومة والبعثات الاجنبية.

وقال عبدالمهدي في كلمة القاها في البرلمان لتقديم برنامجه الحكومي، “سنعمل تقليص السيطرات في الشوارع الرئيسية، وحصر السلاح بيد الدولة، فتح المنطقة الخضراء”.

وتابع في كلمته في البرلمان، ان حكومته، “ستمنع الاعتداء على السفارات والقنصليات ومنع انطلاق اي اعتداء من الاراضي العراق على الخارج”.

وبين “سيتم العمل على تقليص السيطرات في المدن مع التركيز على مداخل المدن ونصب الكامرات المراقبة”.