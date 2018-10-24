عبدالمهدي يقدم كابينته الوزارية ويلغي نوابه ويشكر 7

بدأ رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتقديم كابينته الوزارية امام مجلس النواب للتصويت عليها بشكل منفرد.

وقال عبدالمهدي في كلمة له في البرلمان، “اشكر سائرون والفتح والحكمه وكتله الاصلاح والبناء والنصر والكتل الكوردية لاعطائم حرية الاختيار”.

واضاف “هنالك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم”.

واعلن ايضا الغاء نواب رئيس الوزراء، والعمل بنظام الوكالة خلال 6 اشهر.

وقال عبدالمهدي ايضا، “لن نسافر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي وعلينا توضيح الأهداف والخطط، مشيرا “سنتعاون مع كل الدول المجاورة”.

وقال “يجب انهاء الفوضى العامة وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية في شؤون الدولة ولايمكن القبول بالدولة العميقة، وان الاشهر الثلاثة الاولى من عمر الحكومة ستشهد اقرار القوانين الخاصة بالوزارات”.

وتابع عبدالمهدي في كلمته في البرلمان، ان حكومته، “ستمنع الاعتداء على السفارات والقنصليات ومنع انطلاق اي اعتداء من الاراضي العراق على الخارج”.

واضاف‎ “العراق لن يكون قاعدة لانطلاق نحو الاعتداء على دول الجوار‎”.