قيادي بالاتحاد الوطني: منصب رئيس العراق نسف الاتفاق المشترك بين الحزبين الرئيسين

قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم الثلاثاء ان الخلاف بين حزبه والديمقراطي الكوردستاني على منصب رئيس جمهورية العراق نسف الاتفاق المشترك الذي ابرم بينهما للخوض الحوارات والتفاهمات مع باقي الاطراف والجهات السياسية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال ملا بختيار في كلمة له خلال في كملة له خلال ملتقى ميري- الشرق الاوسط في اربيل العاصمة، “نحن في اقليم كوردستان كان لدينا مشروع مشترك بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، وجئنا بهذا المشروع الى بغداد عبر وفد كنت عضوا فيه”.

واضاف ان “جميع قراراتنا وتصريحاتنا كانت انه اذا لم تستجب الاحزاب السياسية العراقية للمشروع فإننا لن نفكر بالاتفاق معها على تشكيلة الحكومة الاتحادية الجديدة”.

وتابع ملا بختيار ان “منصبا سياديا نسف المشروع المشترك بين الحزبين والان نخوض المفاوضات كل على حدى في كيفية المشاركة بالحكومة والذهاب الى بغداد للحصول على مكتسبات حزبية، وهذا يأتي بعد 110 سنوات من التجربة التي عشناها، وبعد العديد من النكسات العسكرية والسياسية التي تعرضنا لها”.