كتلة تكشف عن حسم حقيبة الداخلية عقب “اجماع سياسي”

كشفت كتلة “عطاء”، اليوم الأربعاء، عن حسم حقيبة وزارة الداخلية الى زعيمها فالح الفياض، القيادي في تحالف البناء.

وقال النائب عن الكتلة منصور مرعيد ان “هناك اجماعا سياسيا على تولي فالح الفياض وزارة الداخلية، وبعد هذا الاجماع، تم حسم أمر ترشيحه لتولي وزارة الداخلية في الحكومة المقبلة”.

وبين مرعيد ان “رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي سيطرح اسم الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، ونتوقع ان سوف يصوت عليه بالأغلبية”، منوها الى ان “الاجماع السياسي هو من رشحه الى هذا المنصب، وحسم أمره”.

ومن المقرر ان يقدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي خلال جسلة البرلمان اليوم كابينته الحكومية.