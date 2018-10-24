مجلس النواب يصوت بالموافقة على المنهاج الوزاري لعبدالمهدي

صوّت مجلس النواب العراقي مساء اليوم الاربعاء على المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي رغم الاعتراض عليها لعدم احتوائها على مصطلح الاقليات.

واعترض رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، خلال كلمة له في جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبدالمهدي على عدم تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية.

وقال مصدر برلماني انه تمت اعادة التصويت على البرنامج الحكومي بالموافقة بسبب شكوك في عدد الاصوات في التصويت الاول وطلب الحلبوسي استبدال بعض الكلمات.

وشكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس الوزراء المكلف وتحفظ على كلمة فوضى تشريعية في المنهاج الحكومي وطالب بتعديلها.

وسلم الحلبوسي رئيس الوزراء ملاحظات اللجنة البرلمانية المشكلة من البرلمان حول المنهاج الحكومي .