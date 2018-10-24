مصر.. تطورات جديدة في قضية «مذبحة الشروق»

أمرت النيابة العامة المصرية، بإحالة المتهمين في قضية “مذبحة الشروق” للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات وورود تقرير الطب الشرعي.

وأقدم المتهم “كرم.م”، على ذبح زوجته وأطفاله الأربعة بمدينة الشروق، الشهر الماضي لشكه في سلوك زوجته.

وتضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة العاجلة، كلًا من “كرم.م” المتهم الرئيس، و”عواد.م” المتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع الزوجة المجني عليها، و2 آخرين بتهمة التحريض على القتل.

واعترف المتهم بالجريمة موضحًا أنه انتقل للسكن بمدينة الشروق منذ سنتين، وتعرفت زوجته على مجموعة من السيدات، مؤكدًا أن زوجته هي من توسطت له بالعمل عند “عودة” صاحب العمل الذي يعمل عنده.