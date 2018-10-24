مكالمة تلفونية خطيرة بين بيل كلينتون وبوريس يلتسين ايلول /1993

ترجمة واعداد ، د.نجم الدليمي

مقدمة

بتاريخ 22/9/1993 نشرت جريدة روسيا السوفياتية المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي بوريس يلتسين والرئيس الاميركي بيل كلينتون ، وهي مكالمة مثيرة للنقاش والسخرية بين الرئيسين ، والتي تعكس جوهر العلاقة بين السيد والعبد ، ومع الأسف هذا ما حصل لروسيا السوفياتية العظمى خلال فترة حكم يلتسين من عام 1992 حتى عام 1999 .

في 21/9/1993، وفي الساعة الثامنة حسب التوقيت المحلي لموسكو ، وجه الرئيس الروسي بوريس يلتسين ندأ عبر التلفزيون الى الشعب الروسي حول اعلانه للقرار ( المشؤم واللاشرعي ) رقم 1400 والذي يشير فيه الى مراحل الاصلاح الدستوري في روسيا السوفياتية ، وان جوهر القرار المخالف للدستور السوفياتي يقضي بايقاف عمل ونشاط مجلس السوفييت الاعلى في روسيا السوفياتية (البرلمان ) . وعلى أثر اعلان المرسوم عقدت المحكمة الدستورية السوفياتية اجتماعا طارئا لدراسة المرسوم ، وقررت المحكمة الدستورية بأن مرسوم يلتسين رقم 1400 الصادر في 21/9/1993 والنداء الموجه للمواطنين الروس هو مخالف لدستور روسيا السوفياتية حسب المادة (121)، وبالمقابل اتخذ البرلمان الروسي قرارا بعزل يلتسين كرئيس لروسيا السوفياتية ، وفي الساعات الاولى من الانقلاب الحكومي في ايلول / اكتوبر الأسود عام 1993 ، وفي 22/9/1993 اتصل الرئيس الاميركي بيل كلينتون بالرئيس الروسي بوريس يلتسين لأجل معرفة ما يحدث في جمهورية روسيا السوفياتية ، وما هي شكل العلاقة بين البرلمان الروسي والرئيس يلتسين ، لغرض اعلان الدعم والمساندة والتضامن مع الرئيس يلتسين (هذا الموقف ينطبق مع عرف الجاهلية : انصر اخاك ظالما او مظلوما ).

نشرت مكتبة الرئيس بيل كلينتون نص المكالمة التليفونية التي تمت بين الرئيسين في 22/9/1993 و5/10/1993ونظرالأهمية هذه الوثيقة تم ترجمتها الى العربية من اجل الفائدة .

اولا: المكالمة التليفونية بين الرئيسين في 22/9/1993

الرئيس يلتسين ــ مساء الخير بيل !.

الرئيس كلينتون ــ مرحبا بوريس ! لقد تم اخباري للتو حول خطابكم ومرسومكم ، وعلى هذا الاساس قررت الاتصال بكم من اجل ان احصل على المعلومات منكم شخصيا وبشكل مباشر ، وما هي تصوراتكم ؟، وماذا تعني لكم العملية السياسية وعملية الاصلاح في روسيا؟ ، وانا شخصيا ارغب ان ادلي بتصريح رسمي لمساندتكم في مرسومكم رقم (1400) ، ولكن قبل ذلك لابد لي من ان اسمع وجهة نظركم ، كيف سيكون اعلان مساندتنا وتظامننا معكم ، وما هو تأثيرها على موقفكم وعلى عملية الاصلاح في روسيا .

الرئيس يلتسين ــ بيل ، ان مجلس السوفييت الاعلى في روسيا السوفياتية (البرلمان) قد خرج وبالكامل من سيطرتنا << المقصود سيطرة يلتسين وفريقه>> وان البرلمان لم يساند عملية الاصلاح وهم اصبحوا شيوعيين<< علما كانت الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان هم من الشيوعيين واصدقائهم من القوى الوطنية الروسية >> ونحن لا نستطيع ان نتعامل او نتصالح مع هذا البرلمان وعلى هذا الاساس فاليوم ( أي 22/9/1993 ) اصدرت المرسوم رقم (1400) حول اجراء الانتخابات البرلمانية في روسيا ، ولمجلس ديمقراطي ـ مجلس الدوما ( البرلمان ) ، وتم تحديد موعد الانتخابات في 11ـ12/12/1993 ، وعندما اصدرت المرسوم ، فان مجلس السوفييت الاعلى في روسيا (البرلمان ) لم يعد يملك أي صلاحية دستورية وغير مخول بأصدار التشريعات القانونية ، وسوف يتم تنظيم الحياة السياسية والتشريعية وفق قرارت (مراسيم ) رئاسية ، وكل القوى الديمقراطية في روسيا هم يساندونا في ذلك .

الرئيس كلينتون ــ هل الجيش وجهاز أمن الدولة (كي .جي . بي ) معكم ؟ .

الرئيس يلتسين ــ ان الجيش ووزارة الداخلية في روسيا هم مساندين لنا ، ولا توجد أي مظاهر غير طبيعية ، أو اخلال بالنظام ، لقد تجمع فقط ما يقارب من (300) شخص، ولكنهم بعد فترة زمنية قصيرة تفرقوا ، وأعتقد سوف لن تكون هناك معارك دموية .

الرئيس كلينتون ــ هذا شيء جيد ، وان ندائكم الموجه للشعب الروسي قد جاء في الوقت المناسب ،وخلال هذا الاسبوع سوف يتخذ مجلس الشيوخ الاميركي مجموعة قرارات ،منها تقديم المساعدة المالية بحدود 2,5 مليار دولار الى روسيا وغيرها من الدول << جزء من المساعدة هي هدية للانقلاب الحكومي ... >> ، وان وزير الخارجية الاميركي كريستفر الان يجري مباحثات مع اعضاء مهمين في مجلس الشيوخ الاميركي ، والتي تؤكد دعمنا الثابت لكم ولمرسومكم <<الديمقراطي بأمتياز >>.

الرئيس يلتسين ــ نعم ، طبعا سوف تتم عملية الاصلاح وبسرعة << المقصود سيتم الغاء الدستور الاشتراكي السوفياتي ، وحل البرلمان الشيوعي في روسيا ، وتطبيق وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين المتمثلة في تنفيذ برنامج الخصخصة ولبرالية الاسعار والتجارة ، وابعاد دور الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، والغاء مجانية التعليم والعلاج والسكن ... >> .

الرئيس كلينتون ــ هذا شيء جيد ، وهذا مهم بالنسبة لي من اجل ان اخبر الشعب الاميركي ومجلس الشيوخ الاميركي بذلك ، وكذلك حول اجراء الانتخابات وعلى أساس ديمقراطي للبرلمان الروسي ، ومن اجل ان تكون الانتخابات حرة وعادلة وان تكون نتائجها تحت اشرافكم ورقابتكم ،ورقابة الاحزاب السياسية الاخرى << المقصود بالاحزاب السياسية هي الاحزاب الموالية لاميركا ، ومنها حزب السلطة ــ خيار روسيا الديمقراطي ، وحزب يابلوكا (التفاحة) ، وغيرها من الاحزاب ذات النزعة اللبرالية والمعادية للسلطة السوفياتية والنظام الاشتراكي ... >> ، والشيء المهم هو انكم قد برهنتم وبشكل علني على ما قلته ، فهل انت واثق من ذلك ؟.

الرئيس يلتسين ــ بدون شك (حتما) سيكون ذلك ، وانا اقدم شكري الجزيل لمساندتكم لنا .

الرئيس كلينتون ــ اسمح لي ان اوجه لكم سؤال واحد ،انا عرفت وسمعت اليوم بان ريتسكوي << نائب رئيس جمهورية روسيا >> وحسبولاتوف << رئيس البرلمان الروسي >> يرفضون الدخول بالعملية السياسية ، ان حرية الكلمة ينبغي ان يكون لها مكانة هامة في عملية الانتخابات ، ومن الضروري القول بان الانتخابات سوف تجري في سياق الحرية والديمقراطية ، << في عام 1996 ،انفق يلتسين على حملته الانتخابية نحو (50) تريليون روبل اي ما يعادل في وقتها نحو(10)مليار دولار ،في حين يحدد الدستور نحو(14) مليار روبل لكل مرشح للرئاسة ؟ فاي عدالة واي ديمقراطية يتحدثون عنها ؟؟ >> . ماهي الادلة من وجهة نظركم ، وكيف ستتم عملية الانتخابات ؟.

الرئيس يلتسين ــ هذه الامور ليست لها علاقة بالانتخابات ولا توجد اية عراقيل او منع << المقصود منع المعارضة السياسية الشيوعية واليسارية ...>>.من ان يتعاملوا مع العملية السياسية ، وانا لم اتخذ اي اجراء بذلك ،<< المقصود قرار لمنع المعارضة السياسية...>>.

الرئيس كلينتون ــ اشكركم ،لديّ نية وعزيمة من ان اعزز صلاتي وعلاقاتي مع حلفاؤنا في اوروبا وآسيا من اجل ان يقدموا الدعم والمساندة لاجراء عملية الاصلاح في روسيا وخاصة في هذه المرحلة الصعبة ، وانا اريد ان اقول لكم مرة اخرى ،ان اكرر دعمي واسنادي لكم ، ودعم واسناد الشعب الاميركي اليكم ، وانا سوف استمر في تقديم المساعدات اليكم ، والشيء المهم لنا ،اذا برهنتم لنا ولشعبكم بانكم فعلا لديكم الرغبة والعزيمة في اجراء عملية الاصلاح واجراء الانتخابات على اساس انها حرة وعادلة .

الرئيس يلتسين ــ شكرا لكم ولمساندتكم لنا ، انا اعاهدكم بأن الانتخابات سوف تجري وتنفذ بالكامل وعلى اساس ديمقراطي وبدون تمييز او تفريق ولأي واحد يرغب بالمشاركة يستطيع عمل ذلك ، وان عملية الاصلاح سوف تجري وتتم بسرعة أكثر من الماضي ، لان في الماضي كان مجلس السوفييت الاعلى (البرلمان ) قد شكل عقبة وعائقا لعملية الاصلاح ، وشكرا لمساندتكم لنا ، وان الشعب الروسي سوف لن ينسى ذلك .

الرئيس كلينتون ــ انا اعرف من الضروري لكم ان تذهبوا وتتمتعوا بالراحة والاستجمام ، ولكن قبل ان تذهبوا للراحة اريد اوجه اليكم سؤال : ماذا ستعمل مع المعارضة السياسية في روسيا ؟.

الرئيس يلتسين ــ احاول ان لا اعترف بالمعارضة السياسية في روسيا ،وان الجميع يعرف ماذا حدث ، ولكن جميع المواطنين الروس يدركون ذلك وخاصة المثقفين << اغلب المثقفين هم من العناصر غير الروسية بالدرجة الاولى ... >> ، وان كل العملية السياسية سوف تتم بطريقة سلمية ونحن لا نريد سفك الدماء . << في انقلاب ايلول / اكتوبر الاسود عام 1993 ، كما اشارت الصحف الروسية قد تم قتل 1500 شخص في البرلمان الروسي ومحطة استانكنا ، و منع نشاط الحزب الشيوعي السوفياتي والحزب الشيوعي الروسي ، و منع العمل النقابي / المهني بين العمال والفلاحين والشباب ... كل ذلك وغيره وفق المرسوم رقم 1400 >> .

الرئيس كلنتون ــ انا قد فكرت ، ما هو الشيء الهام الذي يجب ان اتكلم فيه معكم قبل ان اتحدث مع الاعلام الاميركي ، لان الشعب الاميركي يقف معكم ومع الشعب الروسي ، وهذا الحديث سوف يساعدنا ، واذا اردتم الحديث معي خلال الفترة القريبة أي بعد يومين ، فانا ساكون جاهزا لذلك وفي اي وقت في النهار او في الليل وشكرا لكم .

الرئيس يلتسين ــ شكرا بيل ، وانا بدوري ساقوم بالتحدث مع الاعلام الروسي حول المحادثة التي تمت بيننا.

الرئيس كلينتون ــ نعم ، وانا بدوري سوف اقوم بأعلان بيان للصحافة الاميركية ، ليلتكم سعيدة .

الرئيس يلتسين ــ شكرا لكم ، انا اعانقكم يا بيل .

ثانيا :ـ المكالمة الثانية في 5/10/1993

الرئيس يلتسين ــ بيل ، مسائكم سعيد ، انا سعيد << يقول يلتسين >> أن اسمع صوتكم .

الرئيس كلينتون ــ مسائكم سعيد ، بوريس ، انا كنت راغبا بالأتصال بكم من اجل ان اعبر عن دعمي ومساندتي لكم ، وانا كنت اتابع باهتمام الاحداث الجارية عندكم ، وانا اعرف كانت الضروف لديكم صعبة ، و اريد ان اعرف كيف صحتكم ؟.

الرئيس يلتسين ــ بيل ، شكرا جزيلا لمساندتكم لنا ، والتي اعرفها واقدرها واشعر بها ، بان دعمكم ومساندتكم لنا سوف تتحقق وعندما انتهت الاحداث << احداث الانقلاب الحكومي ايلول / اكتوبرالاسود عام 1993>> ، سوف لن يوجد أي عائق او معرقل نحو الانتقال الى الديمقراطية واقتصاد السوق << اقتصاد السوق الرأسمالي >> ، ان المنظمات الفاشية التي كان لها مشاركة فاعلة في الاحداث << احداث ايلول / اكتوبر الاسود عام 1993 >> ، قد منعت الان من النشاط << ان الذين قاوموا الانقلاب الحكومي هم من القوى الوطنية واليسارية والشيوعية في روسيا ، وكثير من الناس البسطاء ، وكاتب هذه السطور كان متواجدا يوميا 21/9 و3/10 /1993 يوم قصف البرلمان بثلاث دبابات كان يقودها جنرال من غير القومية الروسية ، واهديت الى من ساهم في قصف البرلمان مكافئة نقدية (3000) دولار وشقة سكنية وغيرها من الامتيازات الاخرى ، فلماذا لم يتحدث يلتسين عن منظمة البيطار الارهابية التي جأت لاشعال حربا اهلية في روسيا ، مع وجود (28) من رجال المخابرات الاجنبية وفشلوا في تحقيق هدفهم اللامشروع ، ولعبت قوات ( الفا ) الخاصة دورا رئيسيا في احباط مخطط اعداء الشعب الروسي >>.وانا الان اقدر واشعر بان الامور سوف تكون لدينا جيدة ،وانا متاسف جدا لموت بعض المواطنين الروس ، ويتحمل المسؤولية في ذلك من بدأ باطلاق النار وقام بالاستفزازات وهم جلبوا عصابة الى موسكو << يقصد قوى المعارضة الروسية >> من مقاطعة بريدنيستروفيا تابعة الى جمهورية ملدافيا السوفياتية وقوات خاصة ( الامون ) من مدينة ريجسكي وعددا من المواطنين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي وقدموا لهم السلاح << رشاش وقنابل >> وقاموا بفتح النار على المواطنين الابرياء ، وبالتالي لم يوجد امامنا أي خيار آخر سوى استخدام القوة العسكرية ضد هؤلاء << أي المعارضة السياسية الروسية >> وهؤلاء كانوا ارهابيين ومجرمين ، وانا اعتقد ان المواطنين الروس سوف يدعمونني ويساندون خطواتي هذه ، والآن فأن الاحداث التي وقعت قد اصبحت في تعداد الماضي ، فأنا مصم وبشكل حاسم في المضي الى الامام .

الرئيس كلينتون ــ هل يوجد لديكم جدول زمني حول الانتخابات ؟ وهل ستتمسكون بالجدول الزمني المحدد للانتخابات ؟ وماذا ستخططون ؟ .

الرئيس يلتسين ــ نعم ، ان موعد انتخابات البرلمان قد تم تحديده في 11/12/1993 ، وانا ايضا افكر من الممكن تلبية رغبات الاحزاب السياسية حول امكانية اجراء انتخابات مبكرة للرئاسة مع موعد انتخابات البرلمان في آن واحد ، انا غير متأكد ، ولكن انا قادر على تحقيق انجازا وبرقما قياسيا ، أذ اقوم بثلاث مرات وخلال ثلاث سنوات في المشاركة في انتخابات الرئاسة في روسيا .

الرئيس كلينتون ــ << ضحك >> ، نعم ، انا لا اعرف ماذا اعمل ، اذا كانت لدي امكانية المشاركة في عملية انتخابات بثلاث مرات وخلال ثلاث سنوات ، ولكنك << يقصد يلتسين >> ، قد استطعت من ان تقوم بذلك (انه ضحك على الذقون ) ولكن من خلال هذا العمل ستكون قويا .

الرئيس يلتسين ــ هكذا يجب ان يكون ، ولا يوجد امامي الآن أي خصم سياسي ، وان شعبيتي الآن هي 90% . << كلام غير دقيق أصلا ، فشعبية يلتسين وقت الانقلاب الحكومي كانت تتراوح ما بين 35ـ40%فقط >> .

الرئيس كلينتون ــ ما هي العلاقة الموجودة وسط القيادات السياسية في الجمهوريات المحلية والاقاليم والمحافظات في روسيا ؟ وهل يمكن لنا ان نقدم لكم عبرحزمة من المساعدات من اجل التأييد والمساندة لكم في الجمهوريات المحلية والاقاليم ؟ .

الرئيس يلتسين ــ نعم ، اذا تحقق ذلك سيكون جيدا ، وان القيادات السياسية في الجمهوريات المحلية والاقاليم والمحافظات في روسيا الذين ساندوا المعارضة السياسية سابقا ، الآن بدأوا يساندوننا ، ولكن لو تم تقديم هذه المساعدات لنا سيحقق ذلك نفعا كبيرا جدا .

الرئيس كلينتون ــ سأقوم بتحديد شخص يقوم بدراسة هذه المسائل ، ولكن لديّ سؤال آخر، كيف ستقومون بمعالجة من سيكون المرشح في الانتخابات ، بعد كل ما جرى من احداث ؟ وأي وسائل اعلام سيسمح لها بالعمل من جديد وهل هذا سيخلق لكم مشاكل ؟ . << في احداث ايلول / اكتوبر عام 1993 تم منع صدور جريدة الحزب الشيوعي الروسي ، جريدة البرافدا ، وروسيا السوفياتية ، وجريدة زافترا ( الغد ) وغيرها من الصحف الأخرى ، ومع ذلك يدعون انهم ديمقراطيون !!! >>.

الرئيس يلتسين ــ لا توجد أي عراقيل في الانتخابات ،باستثناء من ارتكب جريمة وتمت ادانته ، مثل القتل او الحاق الضرر بصحة المواطنين ، وهناك 30 شخصا قتلوا من جانبنا . << من المسؤول عن مقتل 1500 شهيد ، كما اعلنت الصحافة الروسية في وقت الانقلاب الحكومي ايلول / اكتوبر عام 1993 ؟ >>.

الرئيس كلينتون ــ ما الذي سيكون مع رتسكوي وحسبولاتوف وغيرهم من قادة المعارضة السياسية الروسية الذين تم اعتقالهم ؟ .

الرئيس يلتسين ــ ان المحاكم والادعاء العام الروسي سوف يجري تحقيقا مع هؤلاء ، ونحن لن نتدخل في عمل هذه المؤسسات . << طبعا لا !!!>> وهم الآن معتقلين في السجن ،فأذا قررت المحكمة بأنهم مشاركين بقتل المواطنين وغيرها من الجرائم الأخرى ، واذا هم لم يعطوا الاوامر باطلاق النار على المواطنين مباشرة ؟ وانا اعتقد ان ريتسكوي قد اعطى مثل هذه الاوامر ، واذا كانوا غير مذنبين ، فيجب عليهم اثبات ذلك امام المحاكم ، واذا اثبتت ادانتهم ، فانا ممكن ان اقرر اعفائهم << مسرحية ذكية بامتياز >> وان يمارسون حياتهم الاجتماعية ، وكل هذه الامور سوف يتم معالجتها وحسمها عن طريق الديمقراطية .

الرئيس كلينتون ــ هذا شيء جيد ، وفي الختام اود ان اعبر لكم عن دعمنا لكم واستمرار عملنا سوية وتحسين العلاقات بين الجانبين ، وان وزير الطاقة الاميركي أولبري قبل فترة كان في موسكو ، وانا على علم ومعرفة ان بعض وزراؤنا سيتوجهون الى موسكو بزيارات رسمية ، وان وزير الخارجية الاميركي كريستفر بعد ثلاثة اسابيع << اي بعد الانقلاب الحكومي>> سيكون في موسكو بزيارة رسمية ، واعتقد انكم تريدون طرح كثير من المشاريع ، وانا متحمس للقاء بكم في شهر كانون الثاني من عام 1994 << اي بعد شهرين من الانقلاب الحكومي >> .

الرئيس يلتسين ــ نعم ، بيل ، انا سعيد جدا بدعمكم ومسانتكم لنا والتي ابديتم تقديمها لنا ، وانا اثمن واقدر مستوى تعاوننا ، ونحن بانتظار اللقاء بكم وحرمكم هيلاري في كانون الثاني عام 1994 .

الرئيس كلينتون ــ رائع جدا ، وأمل الان انكم تستطيعون التمتع بالراحة ، وانا اعرف كانت الاحداث عليكم صعبة ، ولكن قد عملتم كل شيء وهذا ما كان يجب ان تعملوه << اي حسم الامور مع السلطة التشريعية بقوة السلاح وقصف البرلمان بالدبابات ، وهذا غير ممكن ان يتم لولا حصول يلتسين على الضؤ الاخضر من واشنطن باستخدام القوة العسكرية ضد السلطة التشريعية المنتخبة شعبيا ، ومع ذلك يدعون بحقوق الانسان والديمقراطية !!! >> انا اقدم لكم التهاني ،لانكم استطعتم معالجة الامور على احسن ايداء للمهمة .

الرئيس يلتسين ــ شكرا لكم على كل شيء من القلب اعانقكم .

<< نعتقد ان المؤامرة الكبرى التي خططت لها قوى الثالوث العالمي على الاتحاد السوفيتي بهدف تفكيفه قد تمثلت بالسيناريو الاول وتحت غطاء ما يسمى بالبيرسترويكا ونفذ العميل غرباتشوف وفريقه الفاسد هذا السيناريو ونتائجه لا تحتاج الى تذكير او تعليق حتى لمن فقد عقله وبصره ، وبهذا الخصوص اشار الخائن غرباتشوف الى سيده بوش الاب ، (لقد عملت ما استطعت ان اعمله وانفذه) ، وبنفس الوقت فان واشنطون ولندن وباريس وبون وتل ابيب كانت تعمل مع بوريس يلتسين بخط موازي مع غرباتشوف خوفا من ان ينحني غرباتشوف خاصة امام الجنرالات السوفييت ، فكان لديهم احتياطي ثاني الا وهو بوريس يلتسين مرشح المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي ووضع له سيناريو ثاني ـ جديد وهو ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي الذي ساهمت في اعداده عواصم الغرب الامبريالي والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالة المخابرات المركزية ،لان سيناريو البيرسترويكا لم ينجح بتقويض روسيا السوفياتية ، اذ حافظت على قوتها الاقتصادية والعسكرية ، فلابد من تفكيكها وتحت غطاء جديد الا وهوالاصلاح الاقتصادي وبقيادة جديدة الا وهي قيادة بوريس يلتسين . ان اهم المهام التي تم تحديدها خلال ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي وللفترة 1992 ـ1999 وهي الآتي :ـ 1ـ الغاء مجلس السوفييت الاعلى (البرلمان ) في روسيا . 2ـ الغاء الدستور الاشتراكي وكتابة دستورجديد . 3ـ الغاء وتصفية الملكية العامة الاجتماعية لوسائل الانتاج واحلال الملكية الخاصة محلها . 4ـ القضاء على كافة منجزات الاشتراكية ومنها مجانية التعليم والعلاج والسكن وضمان حق العمل بضمان الدستور . 5ـ الاسراع بتنفيذ وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين وخاصة تنفيذ برنامج الخصخصة ولبرالية التجارة والاسعار ... . 6ـ اضعاف القدرة العسكرية لروسيا وتحت غطاء الاصلاح العسكري وخاصة تفكيك المجمع الصناعي ـ الحربي . 7ـ اضعاف الدولة الروسية ثم تفكيكها الى دويلات (صغيرة مستقلة ) . ان هذه المهام وغيرها قد نفذت من قبل يلتسين وفريقه اللبرالي المتوحش ، وبدعم واسناد اميركا وحلفائها ، واصبحت روسيا في ظل حكم يلتسين (1992 ـ1999 ) على حافة الانهيار والتفكك ، وشكل حكم يلتسين فترة مظلمة في تاريخ الشعب الروسي ، وهنا نتذكر ما قاله المفكر والشاعر خاجان نصر الدين عن روسيا ( عندما تتوجه روسيا نحو الغرب تصبح اشبه بالببغاء او القرد ، وعندما تتوجه نحو الشرق تصبح كالذئب او الدب ) . ان هذا القول ينطبق ويعكس حقيقة موقف يلتسين مع بيل << انظر مقالتنا ـ روسيا والخيارات الصعبة ، مجلة حوار الفكر العدد 34ـ35 ، كانون الاول ، السنة 2015 صفحة 47ـ 53 >> .

موسكو

اكتوبر /2018