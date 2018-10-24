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نائب عن الفتح: تسمية المالكي والمطلك كنائبين لرئيس الجمهورية

بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاربعاء، ان نائبي رئيس الجمهورية هما نوري المالكي من تحالف البناء وصالح المطلك من تحالف الاصلاح، لافتاً الى ان القائمة الوطنية والمحور الوطني سيحصل احدهما على منصب نائب رئيس الوزراء والاخر على وزارة الدفاع.

وقال الموسوي في تصريح ان “رئيس الوزراء سيحصل على نائب وحيد، حيث سيؤجل التصويت مع الوزارات السيادية من اجل عدم اثارة حفيظة النواب”، مبينا أن “تحالفي البناء والاصلاح اتفقا على تقديم نوري المالكي وصالح المطلك، نواباً لرئيس الجمهورية برهم صالح”.

وأضاف، أن “التركمان سيحصلون على احدى الوزارات، على الرغم من ان الحديث كان يدور في الايام الماضية على حصولهم على منصب نائب رئيس الجمهورية”.

واوضح الموسوي، أن “نائب رئيس الوزراء قد يكون من القائمة الوطنية او من المحور الوطني، لان وزارة الدفاع لازال هناك تنازع عليها بين المحور الوطني الذي يحتوي على 50 نائباً”.

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