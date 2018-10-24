نائب يذكر بـ”شاورما عبد المهدي” ويرجح ذهاب نائبات لـ”الدك واللطم”

أبدى عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، اليوم الاربعاء، شكوكاً في اكتمال النصاب بجلسة البرلمان اليوم، والتي من المقرر ان تشهد تقديم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي كابينته الوزارية.

وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “لديَّ شكوك في أن يكتمل النصاب اليوم ليلا وتنعقد الجلسة، لأن أغلب النواب لو جاي يمشي لكربلاء، لو جاي يطبخ تمن قيمة، لو جاي يوزع ثواب”.

واضاف ان “عدداً من النائبات د يْدُگَّن ويلطمن، وكلهم يگولون: هالسنة مفتقدين سيد عادل عبد المهدي ما لاف حزامه ويوزع لفات گص”، مختتما تغريدته الساخرة بالقول “يا ربي إشلون طرگاعة، إشلون بافريقه”، حسب قوله.

ومن المقرر ان يقدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي خلال جسلة البرلمان اليوم كابينته الحكومية.